Nilgün ÖZDEMİR

Kg başına ihracat birim fiyatının yaklaşık 120 dolar seviyelerinde gerçekleştiğini söyleyen Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, 2033 yılında 5 milyar dolarlık şirket değerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

İleri teknoloji sanal ve artırılmış gerçeklik, hareket similatörleri, etkileşimli AR ve VR oyunları üzerine çalışan Dof Robotics, geliştirdiği teknolojileri ile kendi alanında dünyanın en önemli beş firması arasında gösteriliyor.

Ağırlıklı olarak eğlence endüstrisi için robotlar geliştiren Dof Robotics, bu endüstride sektörün en büyükleri Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım gönderiyor.

Her yıl Orlando’da düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli teknoloji fuarlarından olan IAAPA’da ve Las Vegas’ta düzenlenen bir diğer önemli fuar olan CES’te aldığı ödüllerle global anlamda adından söz ettiren Dof Robotics, Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyor.

Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, 2011 yılından bu yana katıldığı uluslararası fuarlarda 50 yıllık sektörün devleri ile aynı sahneyi paylaştıklarını söyleyerek, geçtiğimiz yıl “Best Exhibit” ödülünü alarak marketing tarafında da ülkemizin örnek markalarından biri olduklarını ifade etti.

Ticaret Bakanlığının “Turquality Destek Programı” çerçevesinde doğrudan Turquality alan sayılı markalardan biri olduklarını belirten Mertcan, “Turquality programı, ülkemizde 2006 yılından bu yana uygulanan, markalarımızın, uluslararası pazarlarda daha güçlü olmalarını ve dünyanın en büyük markaları arasına isimlerini yazdırmalarını hedefliyor” dedi.

2033 yılı hedefi: 5 milyar dolar

Deneyimli personeli ve katma değerli üretimi ile dünyaya teknoloji ihraç eden firmalarının mottosunun “Engineering Emotions” yani duyguların mühendisliği olduğunu kaydeden Mertcan, “Ülkemizin güçlü olduğu alanlardan biri olan savunma sanayinin dışında, eğlence ve mutluluk gibi insanların duygularına hitap eden ve teknolojiyi bu amaçlarla kullanan firmamız, 2033 yılında 5 milyar dolarlık şirket değerine ulaşmayı hedefliyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde hem yurt içi satışlarda hem de yurt dışı satışlarda katlanarak artan bir ivmeyle beraber 10 kat büyümeye ulaşmada herhangi bir engel görmüyoruz. Sürdürülebilir büyümeyle önümüzdeki yıllarda ‘dünya markası’ olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Üretimin yüzde 95’i dış Pazar

80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Mertcan, üretiminin yüzde 95’ini dış pazara hazırladıklarını belirtti. Satılabilir ilk ürünlerini 2010 yılında ortaya çıkardıklarını ve bu ürünü aynı yıl içinde Azerbaycan’a ihraç ettiklerini anlatan Mertcan, “Bugün ise 80’den fazla ülkeye teknoloji ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Yoğunluğumuz eğlence dünyası olmasına rağmen savunma ve eğitim teknolojilerinde de önemli projelere imza atıyoruz. Dünyanın sayılı üreticileri arasına girdiğimiz eğlence teknolojileri üretiminde yıllık 16 milyon dolar ciroya ulaşıyoruz.

Toplam üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Güçlü olduğumuz ABD ve Çin pazarlarının yanı sıra Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Marvel Studios ve Universal Studios gibi küresel markalara partnerlik yapıyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 100 yerli üretimle neşeli bir katma değer yaratıyoruz”

Yüzde 100 yerli yazılım ile üretime devam ettiklerini söyleyen Mertcan, robotlar için gerekli motorları ise yurt dışından aldıklarını söyledi. Yine yüzde 100 tasarım ve üretimin kendilerine ait olduklarını anlatan Mertcan, “İçerik geliştirme yani senaryo ve hikayelerin hepsi bize ait olup, ortaya oldukça neşeli bir katma değer çıkartıyoruz.

80’den fazla ülkeye yüzde 95 oranında ihracat yapan şirketimiz sadece yüksek teknolojinin ülkemizde üretilmesi değil, geliştirilmesinde de önemli rol oynuyor. Kg başına ihracat birim fiyatı yaklaşık 120 dolar seviyelerinde olan şirketimiz, özellikle katma değerli üretim alanında ve nitelikli çalışan tarafındaki güçlü yönleri ile öne çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin birçok alanda dünyadan yüzde 1 pay aldığını söyleyen Mertcan, kendi sektörlerinin ise dünyadan aldığı payın yüzde 1,5 düzeyinde olduğunu belirtti. Tüm bu rakamların içinde bulundukları sektörün potansiyelini gözler önüne serdiğini anlatan Mertcan, bu potansiyelin iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yaptıkları işin ağırlıkta ihracat üzerine kurgulu olduğu ve dışarıda büyük bir potansiyelin yaşandığını anlatan Mertcan, “Eğer yaptığınız işi sadece Türkiye sınırları içinde tutarsanız, okyanusun içindeki bir akvaryum gibi olursunuz. Dışarıda inanılmaz büyük bir okyanusun olduğu unutulmamalı ve buradaki büyük balık olma şansı kaçırılmamalı” diye konuştu.

Pandemi sonrasında dünyada en hızlı büyüyen sektörün eğlence sektörü olduğunu anlatan Mertcan, dünyada büyüme hızının yüzde 50’ye ulaştığını bildirdi. Pandemi döneminde ilk kapanan sektörün eğlence olduğunu anlatan Mertcan, zaman içinde bu sorunun da kendiliğinden ortadan kalktığını bildirdi. Pandeminin bitmesiyle sektörün eski gücüne güç katarak yoluna devam ettiğini söyleyen Mertcan, “Bunda insanların eğlence endüstrisine ne ölçüde önem verdiğinin bir göstergesi” dedi.

Mertcan, 2023 yılında kurdukları Dof Akademi ile “öğreten öğrenir” felsefesini bir araya getirerek hem şirket içi hem de şirket dışından gelen lise ve üniversite öğrencilerine, sanayi, şirket kültürü ve teknik konularda eğitimleri, yeni yerleşkesi DOFuture kampüste halka açık olarak sunduklarını sözlerine ekledi.

“Londra Borsası'nda halka arz sürecini başlattık”

Dof Robotics’in bir süredir görüşmeler yaptığı Londra Borsası'nda halka arz süreçlerini başlattığını söyleyen Mertcan, ülkemizin teknoloji alanında İngiltere’de halka arz olacak ilk Türk firması olacağını bildirdi. Hazırlıkların devam ettiğini muhtemelen mayıs ayında borsaya gireceklerini anlatan Mertcan, davetin Londra Borsa’sından geldiğini anlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 750 milyon lira ciro, 1.5 milyar lira aktif büyüklük şartlarına uyamayan teknoloji ağırlıklı girişimlerin çok daha düşük kotasyonlarla halka arzının önünü açtığını söyleyen Mertcan, bu durumun Türkiye’deki globalleşme sürecindeki teknoloji şirketlerine uymadığını belirtti. Karlılık oranının dikkate alınmasını isteyen Mertcan, teknoloji gibi katma değerli üretim yapan ve özellikle ihracatçı şirketlere öncelik verilmesinin yabancı yatırımcıyı çekeceğini dolayısıyla da Borsa İstanbul’un değerinin artacağını söyledi.

Londra Borsası’nın toplam büyüklüğünün 4.7 trilyon pound olduğunu belirten Mertcan, “LSE’de geçen yıl 300’den fazla şirket 18 milyar poundluk halka arz gerçekleştirdi. LSE’nin halka arz kriteri ise sadece 30 milyon poundluk şirket değerinden oluşuyor. Ciro, aktif büyüklük şartı ise aranmıyor” dedi.

Kapadokya’ya 30 milyon dolarlık yatırım

Dünyanın en iyi uçan tiyatro atraksiyonunu yani uçuş simülasyonunu Kapadokya’da yapacaklarını söyleyen Mustafa Mertcan, projenin bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Flying Theater Kapadokya adını taşıyan projenin yatırım maliyetinin 30 milyon dolar olduğunu söyleyen Mertcan, hizmete girmesiyle dünyanın en çok konuşulan işi olacağını belirtti. Kapadokya’yı yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Mertcan, bölgeyi dünyanın bazı bölgelerinde adlandırıldığı gibi en çok ziyaret edilmesi gereken zorunlu lokosyonlar listesine ekletmeyi hedeflediklerini anlattı. Yılsonuna kadar projenin tamamlanacağı müjdesini veren Mertcan, “Dünyanın en iyi yapılan projeleri listesinde adımızı en üst sıralara taşıyacağız. Daha önce hiç yapılmamış bir işe imza atacağız.

Balon sepeti içindeki heyecanı 360 derece ekran içinde yaşayarak, inanılmaz bir tecrübe edinilecek” dedi. Projenin, Çavuşin ile Avonos arasında bulunan toplam 1 milyon 348 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacağını anlatan Mertcan, bu alanın yeni bir turizm destinasyonu olacağını anlattı. Lavanta Kapadokya ismini alan bu bölgeye dev bir Türkiye logosu işlendiğini belirten Mertcan, bu işlem için toplam 50 bin adet lavanta fidesinin kullanıldığını kaydetti.

Kapadokya'nın her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesine rağmen sadece 550-600 bin kişinin balona binebildiğini anlatan Mertcan, bunun dışındaki ziyaretçilerin ya yer bulamadığını ya hava koşullarının uygun olmadığını ya da korktukları için balona binemediklerini söyledi. Mertcan, böylesi devasa bir pazarın balon similasyon gösterisiyle değerlendirileceğini belirtti.