Doğanlar Mobilya 2 yılda cirodaki ihracat payını yüzde 20’ye çıkaracak
Türkiye mobilya sektörünün küresel pazardaki payı %1’in altında kalırken, Doğanlar Mobilya Grubu ihracatta agresif büyüme planlıyor. Grup CEO’su Mutlu Erturan, 56 ülkeye yapılan ihracatın toplam cirolarındaki payının %8 olduğunu belirterek, “İki yıl içinde bu oranı %20’ye taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Hayati ARIGAN
Güney Marmara’nın ekonomik ve sosyal potansiyeliyle öne çıkan merkezi Biga, 19. Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan, fuar sonrası düzenlenen fabrika gezisinde sektör ve firmayı değerlendirdi.
Erturan, “Bizim önceliğimiz müşteri deneyimini merkeze almak, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmek. Verimlilik ve disiplinle kârlılığa dönüşü hızlandırıyor, marka gücümüzü ve uluslararası büyümemizi ölçek ekonomisine dönüştürüyoruz. Gelecek vizyonumuzda, yalnızca mobilya üretmek değil, yaşam alanlarını dönüştüren, sürdürülebilir ve global bir marka olmak var” dedi.
“Türkiye’nin daha fazla pay alması gerekiyor”
Mutlu Erturan, dünya mobilya sektörünün yılda yüzde 3,5–4 büyüdüğünü hatırlatarak, Türkiye’nin bu büyümeden yeterli payı alamadığını vurgulayarak, “Bugün dünya mobilya ticaretinde önemli bir büyüme var ama Türkiye’nin payı yüzde 1’in altında. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Türkiye bu sektörde çok daha büyük bir oyuncu olabilir. Biz de bu dönüşümün öncüsü olacağız” diye konuştu. Doğanlar Mobilya’nın bugün 683 mağazası bulunuyor; bunların 573’ü Türkiye’de, 110’u yurtdışında faaliyet gösteriyor.
Erturan, önümüzdeki dönemde yurtdışı mağaza sayısını hızla artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Avrupa ve Amerika pazarı bizim için stratejik önemde. Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Wayfair ile temaslarımız sürüyor. E-ticaretin toplam ciromuzdaki payı bugün yüzde 8’in altında, ama önümüzdeki birkaç yıl içinde bu oranı yüzde 20 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. İhracat artık sadece bir yan faaliyet değil, şirketimizin büyüme stratejisinin merkezinde. Lojistikte üçüncü partilerle iş birliği yaparak küresel ölçekte daha rekabetçi hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Pet şişeden elyaf üretiyor
Grubun sürdürülebilirlik vizyonuna da değinen Mutlu Erturan, enerji ve geri dönüşüm yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. Erturan, “Düzce’deki Kelebek fabrikamızda GES yatırımı planlıyoruz. Pet şişelerden elyaf üretimi gibi projelerle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Artık sadece kendi şirketinizi dönüştürmek yetmiyor; tedarikçilerinizle, tüm ekosisteminizle birlikte karbon nötr olmak zorundasınız. Biz bu sorumluluğu üstleniyoruz” diye konuştu. Son iki yılda üretim kapasitesini artırmak için önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Erturan, 2026’ya kadar yeni fabrika planlarının olmadığını vurguladı.
“Yılsonunda yüzde 14’lük büyüme hedefliyoruz” diyen Erturan, Türkiye’de sektörün adet bazında daraldığını, kendilerinin bu daralmayı ihracatla aşacaklarını söyledi. Erturan, sektörün genel görünümüne şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de 42 bin üretici var. Ancak markalı mobilya gruplarının sektördeki payı yüzde 15–20 seviyesinde. Bizim gibi markalı şirketler büyüdükçe hem sektörümüz güçlenecek hem de Türkiye’nin ihracat kapasitesi artacak. Hedefimiz, sadece Doğanlar Mobilya’yı değil, Türk mobilya markalarını küresel ölçekte oyuncu haline getirmek.”
Yatırımlar ve sürdürülebilirlik
Doğanlar Mobilya Grubu’nun yatırımlarının büyük kısmı Biga ve Düzce’deki üretim tesisleri ile bayi-perakende mağazalara yöneliyor. Grup, enerji verimliliği kapsamında GES yatırımlarıyla yıllık 121 MWh elektrik üretimi sağlıyor ve 21.986 ton CO2e sera gazı emisyonunu önledi. Ar-Ge ve inovasyon için 106,6 milyon TL yatırım yapılırken, kadın çalışan oranları ve sürdürülebilir ham madde kullanımı artırılıyor. Grup, 2025 yılı içerisinde ihracat payını ise %8’e çıkarmayı planlıyor.