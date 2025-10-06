Doğanlar Mobilya 2 yılda cirodaki ihracat payını yüzde 20’ye çıkaracak

Hayati ARIGAN

Güney Marmara’nın eko­nomik ve sosyal potansi­yeliyle öne çıkan merke­zi Biga, 19. Gıda, Tarım, Hayvan­cılık ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan, fuar son­rası düzenlenen fabrika gezisin­de sektör ve firmayı değerlendir­di.

Erturan, “Bizim önceliğimiz müşteri deneyimini merkeze al­mak, dijitalleşme ve sürdürü­lebilirliği iş modelimize enteg­re etmek. Verimlilik ve disiplin­le kârlılığa dönüşü hızlandırıyor, marka gücümüzü ve uluslararası büyümemizi ölçek ekonomisine dönüştürüyoruz. Gelecek vizyo­numuzda, yalnızca mobilya üret­mek değil, yaşam alanlarını dö­nüştüren, sürdürülebilir ve glo­bal bir marka olmak var” dedi.

“Türkiye’nin daha fazla pay alması gerekiyor”

Mutlu Erturan, dünya mobil­ya sektörünün yılda yüzde 3,5–4 büyüdüğünü hatırlatarak, Türki­ye’nin bu büyümeden yeterli pa­yı alamadığını vurgulayarak, “Bu­gün dünya mobilya ticaretinde önemli bir büyüme var ama Tür­kiye’nin payı yüzde 1’in altında. Bu bizim için kabul edilebilir de­ğil. Türkiye bu sektörde çok daha büyük bir oyuncu olabilir. Biz de bu dönüşümün öncüsü olacağız” diye konuştu. Doğanlar Mobil­ya’nın bugün 683 mağazası bulu­nuyor; bunların 573’ü Türkiye’de, 110’u yurtdışında faaliyet gösteri­yor.

Erturan, önümüzdeki dönem­de yurtdışı mağaza sayısını hızla artırmayı hedeflediklerini belir­terek, “Avrupa ve Amerika pazarı bizim için stratejik önemde. Dün­yanın en büyük e-ticaret platform­larından Wayfair ile temaslarımız sürüyor. E-ticaretin toplam ciro­muzdaki payı bugün yüzde 8’in al­tında, ama önümüzdeki birkaç yıl içinde bu oranı yüzde 20 seviyesi­ne getirmeyi hedefliyoruz. İhracat artık sadece bir yan faaliyet değil, şirketimizin büyüme stratejisinin merkezinde. Lojistikte üçüncü partilerle iş birliği yaparak küresel ölçekte daha rekabetçi hale gele­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Pet şişeden elyaf üretiyor

Grubun sürdürülebilirlik viz­yonuna da değinen Mutlu Ertu­ran, enerji ve geri dönüşüm yatı­rımlarına hız verdiklerini söyle­di. Erturan, “Düzce’deki Kelebek fabrikamızda GES yatırımı plan­lıyoruz. Pet şişelerden elyaf üre­timi gibi projelerle döngüsel eko­nomiye katkı sağlıyoruz. Artık sadece kendi şirketinizi dönüş­türmek yetmiyor; tedarikçileri­nizle, tüm ekosisteminizle bir­likte karbon nötr olmak zorun­dasınız. Biz bu sorumluluğu üstleniyoruz” diye konuştu. Son iki yılda üretim kapasitesini ar­tırmak için önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Erturan, 2026’ya kadar yeni fabrika plan­larının olmadığını vurguladı.

“Yılsonunda yüzde 14’lük bü­yüme hedefliyoruz” diyen Ertu­ran, Türkiye’de sektörün adet ba­zında daraldığını, kendilerinin bu daralmayı ihracatla aşacaklarını söyledi. Erturan, sektörün genel görünümüne şu sözlerle değer­lendirdi: “Türkiye’de 42 bin üre­tici var. Ancak markalı mobilya gruplarının sektördeki payı yüz­de 15–20 seviyesinde. Bizim gi­bi markalı şirketler büyüdükçe hem sektörümüz güçlenecek hem de Türkiye’nin ihracat kapasite­si artacak. Hedefimiz, sadece Do­ğanlar Mobilya’yı değil, Türk mo­bilya markalarını küresel ölçekte oyuncu haline getirmek.”

Yatırımlar ve sürdürülebilirlik

Doğanlar Mobilya Grubu’nun yatırımlarının büyük kısmı Biga ve Düzce’deki üretim tesisleri ile bayi-perakende mağazalara yöneliyor. Grup, enerji verimliliği kapsamında GES yatırımlarıyla yıllık 121 MWh elektrik üretimi sağlıyor ve 21.986 ton CO2e sera gazı emisyonunu önledi. Ar-Ge ve inovasyon için 106,6 milyon TL yatırım yapılırken, kadın çalışan oranları ve sürdürülebilir ham madde kullanımı artırılıyor. Grup, 2025 yılı içerisinde ihracat payını ise %8’e çıkarmayı planlıyor.