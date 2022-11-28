Doğanlar Mobilya Grubu, UN Global Compact’e imza attı

Doğanlar Mobilya Grubu, çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi, dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) attığı imzayla resmileştirdi. Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 17 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact, şirketlere sürdürülebilirlik yolculuklarında yol gösteriyor. UN Global Compact’e katılan kurumlar strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uygun hale getireceklerine ve çalışmalarını her yıl kamuya açık raporlayacaklarına taahhüt ediyorlar.

Yönetim kurulunun yüzde 50’si kadın

UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesine yönelik ilkelerde fark yaratmayı hedefleyen grubun yönetim kurulunun yüzde 50’sini bağımsız kadın yöneticiler oluşturuyor. Grupta kadın istihdam oranının yaklaşık yüzde 35 seviyesinde olduğunun bilgisini veren, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, bu oranın daha yukarılara taşınmasının önemine dikkat çekti. 2022 yılında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’’ kapsamında verdikleri desteğin de altını çizen Doğan, çalışma isteğine sahip nitelikli kadın gücünün, sanayinin her alanında fark yaratacağına inandığını bir kez daha belirtti.

İsmail Doğan, “UN Global Compact Sözleşmesi’ne imza atmak bizler için çok değerli bir taahhüt. Çünkü sürdürülebilirlik ve çevre başlıkları, özellikle çok hassas olduğumuz kavramlar. Bu konunun üzerine giderek, irili ufaklı projelerle ve girişimlerle destekleyeceğiz. Günümüzde, geleceği planlayan şirketler öne çıkıyor. Gelecek demek, tüm bu ilkelere saygılı ve uyumlu olmak demek. Doğanlar Mobilya Grubu olarak var gücümüzle belirlenen 10 ilke için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.