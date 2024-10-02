Doğanlar Mobilya Grubu'ndan altı ayda 5 milyar TL hasılat

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 436 Milyon TL FAVÖK tutarına ulaşarak yüzde 9 FAVÖK marjı, 2024 yılının 2'nci çeyreklik döneminde ise 350 milyon TL FAVÖK rakamı ile, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 puan artış sonucu yüzde 13 FAVÖK marjı elde etti.

2024 yılının 1. çeyreğine göre de 2.çeyrekte FAVÖK marjını yüzde 9 puan artırdı. Net kâr marjı ise, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 4 olarak gerçekleşirken, 2024 yılının 2. çeyreklik döneminde yüzde 8 olarak gerçekleşti.

ISO 500’de 58 sıra yükseldi

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk yarısında; ISO 500’de 58 sıra yükselerek net satışlarda 250. Sırada yer alırken, Fortune 500 araştırmasına göre 112 sıra, Capital500 araştırmasına göre ise 56 sıra yükselerek bu yıl da Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldı. AR-GE 250 araştırmasının 2023 verilerine göre ise; AR-GE merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 şirket içerisinde 1. Sırada, en çok AR-GE harcaması yapan ilk 250 şirket içinde de 166. sırada yer aldı.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "Ekonomide ve mobilya-perakende sektöründe yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, bünyemizde barındırdığımız 6 kuvvetli markamız ve tecrübeli üst yönetimimiz ile aldığımız önlemler sayesinde sektörde öncü konumda olmaya, satışlarımızı bütçelediğimiz seviyelerde gerçekleştirmeye ve karlılığımızı korumaya devam ediyoruz.” dedi.

2024 yılı ilk yarısını değerlendiren Doğan, şöyle devam etti: "2024'ün ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla TMS-29 Enflasyon muhasebesi hariç yüzde 77’lik bir büyüme yakaladık. TMS-29 Enflasyon muhasebesi dahil olarak ise yüzde 6’lık satış büyümesi yakalayarak 5 milyar TL hasılat rakamına ulaştık. Güçlü finansal sonuçlarımız ve sürdürülebilir büyümemiz, satış noktaları tarafında da ek talepler doğurdu. Bu talepler 2024 yılı hedeflerimize daha erken ulaşacağımızı gösteriyor. Sene başında paylaştığımız 2024 yılı hedeflerimizi yakalamak için inancımız tam. Aldığımız tüm bu aksiyonlarla hedeflerimize ulaşmak için ilerliyoruz."