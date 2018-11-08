Doğu Pres’in yeni Genel Müdürü Uysal oldu

08 Kasım 2018

BURSA –Alper Uysal, Doğu Pres’in yeni genel müdürü oldu. 1973 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alper Uysal, 1996’da ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1996 yılında Tofaş firmasında Ar-Ge Mühendisliği ile başlayan Alper Uysal, Eureka Sales Consultancy, Standart Profil Ürün Geliştirme Müdür Yardımcısı, Aktaş Holding bünyesinde Mühendislik Ar-Ge Grup Müdürü ve Ünver Grup Genel Müdürü olarak çalıştı. Doğu Pres ekibine katılmadan önce Coşkunöz Kalıp ve Coşkunöz Belka şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Uysal, iş hayatının yanı sıra birçok mesleki ve farklı Sivil Toplum Kuruluşunun gönüllü üyeliğini de yapıyor.