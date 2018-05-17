Doğuş Holding'den zararına satış

17 Mayıs 2018

Doğuş Holding'e bağlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya'da zararına satış yaptı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Antalya 2000 Plaza'nın Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi'ne KDV hariç 10 milyon 600 bin TL peşin bedelle satılmasına karar verildi.

Açıklamada EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme raporunda plaza için 13.8 milyon TL tutarında bir değerleme yapıldığı belirtiliyor. Buna göre satışta 3.2 milyon TL zarar edildi.

Şirket satışın bedelin altında gerçekleşmesine sebep olarak, peşin ödeme yapılacak olmasını ve ciddi alıcı adaylarının çıkmamasını gösterirken, günümüz ekonomik şartlarına da vurgu yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi'nde bulunan Plaza, 2 bodrum, Zemin ve 10 katlı, 92 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Plazanın ofis bölümü dışında, market ve sinemanın da bulunduğu alışveriş merkezi alanı da mevcut.