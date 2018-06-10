Doğuş'tan bir satış daha

10 Haziran 2018

Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM, Otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile anlaşmaya vardı.

Doğuş Gayrimenkul'ün 8 Haziran'da KAP’a yaptığı açıklamaya göre dev AVM, KDV hariç 102 milyon 500 bin euroya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı.

Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

Şirketin sermayesi, 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank'a ait.

Doğuş, geçtiğimiz günlerde Antalya 2000 Plaza'yı 10 milyon 600 bin liraya satmıştı.