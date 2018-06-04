04 Haziran 2018

TAMER IŞITIR

LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay, kurdaki artışları, sektördeki gelişmeleri ve LG’nin inovatif ürünlerini DÜNYA’ya anlattı. Döviz kurunun seyrinin kendileri için önemli olmadığının altını çizen Altay, belirli bir stokla hareket ettiklerini, dolayısıyla ani refleks göstermekten kaçındıklarını belirtti. “Dolar artışına zamla tepki vermiş değiliz. Biz bu tür gelişmelere karşı Türkiye’deki firmalar olarak şerbetliyiz. Bizim önceliğimiz ‘Dolar arttı; ne kazandık, ne kaybettik’ değil. Pazar dinamiklerini kontrol etmeye öncelik veriyoruz” diyen Altay, sonunda fiyat artışından başka çare yoksa model bazlı düşünerek, kademeli bir fiyat artışı yansıtmaya çalışabileceklerini dile getirdi.

“Türkiye kadar, çok büyük markaların faaliyette olduğu başka bir ülke var mıdır bilmiyorum” diyen Altay, Türkiye pazarında oyuncu olarak ayakta kalmak için rekabetin çok yüksek olduğunu ifade ederken sektördeki genel eğilime parantez açtı: “2010’dan beri tüketici elektroniği pazarı sürekli büyüyor. 17 milyar TL’den 53 milyar TL seviyesine geldi. Krizleri ve siyasi gelişmeleri düşündüğümüzde hiç etkilenmeden artan bir trendle büyümüş. Bizim de rakamlarımız pazardaki artışla paralel seyrediyor.”

Tüketici elektroniği yüzde 16 büyüdü

LG’nin Türkiye’yi en erken keşfeden markalardan bir tanesi olduğunu aktaran Altay, “80’li yılların sonundan beri Türkiye’ye çok yakın olmuş, iş ortaklıkları gerçekleştirmiş bir grup olarak Türkiye’de güvendiğimiz iki nokta var: Türkiye’nin artan genç nüfusu ve büyüyen ekonomisi. 30 yılı bulan maceramızda güvenimizi hiç kaybetmedik. 2018’e de iyi başladık. İlk çeyrekte 2017’nin aynı dönemine göre tüketici elektroniği pazarı yüzde 16 büyüdü. Yüzde olarak en büyük büyüme rakamı çift haneli olarak akıllı telefonlarda yakalandı. TV tarafında büyüme de yüzde 15 dolayında. Beyaz eşyadaki ÖTV indiriminin kalkmasıyla bu alan bu yıl yüzde 6,5 daraldı. Bu trendle giderek tüketici elektroniği kısmında 2018’i de büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz.”

Altay, LG’nin bu yıl geliştirdiği akıllı ürünlere de değindi: “DeepThinQ teknolojisiyle akıllı cihaz ve akıllı ev vizyonunu hayata geçiriyoruz. Kullanıma sunduğumuz cihazların sadece birer makine değil, aynı zamanda birbirleriyle interaktif ilişki kuran bir ekosistem oluşturmasını amaçlıyoruz. LG özelinde inovasyona tüketici elektroniği pazarında öncülük ediyoruz. TV pazarında OLED ve UHD rağbet görüyor. Biz de bu alanın en önemli oyuncusuyuz. UHD satışı toplam TV satışının yarısı seviyesine geldi.”

Yapay zeka destekli TV

Görüntü teknolojilerinin yakın vadede tamamen UHD’ye döneceği öngörüsünü de paylaşan Altay, Dünya Kupası’nın da büyük inç televizyon satışlarına olumlu etki yapacağına dikkat çekti. Altay yapay zekada çalışmalarından da yeni TV’lerinde yararlandıklarını kaydetti: “Bütün TV’lere bu yıl yapay zeka entegre ettik. Google Asistan destekli TV’lerimiz mesela ‘Ses alçak’ dediğinizde sesi artırabiliyor. Görüntü ayarlarını sizin isteğinize göre ayarlıyor. Hava durumunu istediğinizde ekrana getiriyor. Ayrıca evdeki diğer akıllı cihazları da bu TV’ler aracılığıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bu yıl TV’lere ultrazoom özelliğini de ekledik. Maç devam ederken istediğiniz alanı büyütebiliyorsunuz.”

Instaview Door-in-Door Buzdolabı: Bu modeldeki tıklama özelliği sayesinde buzdolabında bulunan gıdaları dolap kapağını açmadan görebiliyorsunuz. Bu yöntem soğuk hava kaybını yüzde 41 önlerken enerjiden de tasarruf etme olanağı tanıyor. Eksik gıdaları da Alexa üzerinden sipariş verebiliyorsunuz.

TWIN Wash Çamaşır Makinesi: Üstteki 12 kg ve alttaki 2 kg kapasiteli iki ayrı makinenin birleşimiyle oluşturulan bu model, birden çok çamaşır grubunun zaman kaybetmeden yıkanmasına imkan sağlıyor. HygieneFresh özelliği sayesinde de yüzde 99’a kadar bakteri temizliği vaat ediyor.

Kaynak: AA