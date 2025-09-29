Döngüsel modada yeni sayfa: Nivogo’dan nivo’ya

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Döngüsel girişim markası olan nivogo, 4’üncü yılı­nı yeni adıyla kutlayarak yo­luna ‘nivo’ olarak devam ede­ceğini duyurdu. 2021 yılında moda sektörünün atıklarını tekrar hayata kazandırmak hedefiyle yola çıkan girişim, kaynakların sonsuz olmadı­ğına dikkat çekerek yeni ma­ğazalarla büyümeye devam etmesi planlıyor.

“Daha fazla üretirim, daha fazla satarım, daha fazla tü­kettirir ve ben daha çok kaza­nırım” anlayışıyla gitmez” di­yerek sözlerine başlayan ni­vo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Bir yandan kaynaklar tükeniyor, diğer yandan hızlı moda anlayışı ile ciddi bir atık oluşuyor. Kendi ülkemizde bi­le atıkları geri dönüştüreme­diğimiz bu döngünün içinde, artık günlük hayatta bir cen­dere içine giriyoruz. Bu ne­denle de döngüsel ekonomi­yi herkes için mümkün kılma­ya gayret eden bir yapı olarak kendimizi konumlandırıyor ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek için çalışmaya de­vam ediyoruz” dedi.

Ürettikleri her şeyin aslın­da birileri tarafından bir süre kullanıldığını ve birinci kul­lanım ömrü tamamlandıktan sonra, farklı formlarda veya aynı formda döngünün içine dahil olduğunu belirten Ar­nas Akbaş, “Bu sayede hem kaynakların bitmesine alter­natif çözüm üreten bir eko­nomi modeli geliştirmiş olu­yoruz. Burada büyük bir dö­nüşüm söz konusu ve biz nivo olarak dönüşümün başlan­gıçta modada yapılmalı. Hiç­birimiz bir araba aldığımız­da o arabanın son kullanıcısı olmayı hayal etmiyoruz, he­pimiz diyoruz ki arabayı alıp bir süre kullanıp sonra baş­kasına satacağız ve bir baş­kası bunu kullanmaya devam edecek. Bu anlayışı neden kı­yafetlerimize getirmeyelim? Bizim amacımız, moda sek­törüne bu anlayışı getirmek” diye konuştu.

13 mağaza, 250 çalışan, 40’ı aşkın marka

4 yıllık süreçte 250 çalışana, 4 şehirde 13 mağazaya ulaş­tıklarının bilgisini veren Ak­baş, “nivo, başlangıç noktasını marka ortaklıkları üzerine ku­ran bir girişim. Ben eski bir pe­rakandeci olarak moda sektö­ründe depoda kalan, iade edi­len veya herhangi bir sebeple satılamayan ürünlerin marka üzerinde bıraktığı yüke tanık olarak bu girişimin gereklili­ğini fark etmiştim. Bu süreç­te de markaların kapılarını tek tek çalarak, imha edilecek ürünleri tekrar ekonomiye ka­zandırmanın izini sürdüm. Şu anda içlerinde Boyner, Mavi, Puma, Jack&Jones, Yargıcı, New Balance, Derimod, Le­vi’s’ın da yer aldığı 40’ı aşkın marka ile iş birliği halindeyiz ve şüphesiz bu gide­rek artmaya devam edecek” dedi.

Gebze’deki tesise 5 milyon dolara yakın yatırım

Gebze’de alınan ürün­leri yenilemek için bir te­sis kurduklarının bilgisini veren Arnas Akbaş, “5 bin metrekare içerisinde kendi atölyelerimizin olduğu, ter­zilerimizin lostralarımızın olduğu bir tesis faaliyete ge­çirdik. Bu tesisi hazırlık aşa­masının da hiç kolay olmadı­ğını söyleyebilirim. Mesele bu süreçte biz şunu gördük; Türkiye’de lostra (ayakkabı boyama ustası) kalmamış. Biz özel olarak lostra yetiş­tirir hale geldik. Bir taraftan teknoloji geliştiriyor, bir ta­raftan perakende koluna hiz­met ederek satış yapıyoruz. Sadece yenileme merkezi­mide 70’in üzerinde arkada­şımız hali hazırda çalışıyor ve çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Bu tesise şimdiye kadar 5 milyon dolara yakın yatırım yapmışızdır ama ya­tırımlar tabii ki devam ede­cek” diye ekledi.

Yüzde 70’e varan indirimlerle satış yapıyoruz

Satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde, o ürünün yolculuğuna da yer verdiklerini belirten nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Yenilenen ürünlerimizi de nivo olarak yenisine kıyasla yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 indirimle satıyoruz. Eğer bu denli indirimler yapmamış olsak, kuvvetle muhtemele mağazalardaki trafiğimizin yüzde 80-90’ını kaybederiz. Bu konuda bilinç ve farkındalık yolunda Avrupa’ya kıyasla gidilecek çok yolumuz var. Çünkü Avrupa’daki tüketici, sürdürülebilir bir şey yapma yolunda yüksek motivasyona sahip” dedi.

Gardırobumuzun sadece yüzde 20’sini kullanıyoruz

Türkiye’de yenilenmeyi bekleyen 300 milyon ürün olduğunu söyleyen Akbaş, “İstatistiklere göre hepimiz gardırobumuzun yalnızca yüzde 20’sini kullanıyoruz. Moda çok hızlı bir şekilde değişiyor ve buna ayak uydurma çabası, tüketimi çok fazla etkiliyor. Bu sorunu çözmek için hepimize rol düşüyor” ifadelerini kullandı.

Başkente yeni mağaza

Ankara’da yeni bir mağaza açılışı hazırlığında olduklarının da bilgisini veren nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Oradaki mağazamızda farklı olarak Reflect Studio ile bir iş birliği yaptık ve herhagi bir yerinde bir hasarı bulunan ürünlere tasarım yapabilecek bir ortam hazırlıyoruz.

Bu mağazamız, en büyük ilk 4 mağazamız arasında yer alıyor diyebiliriz. Bunun da müjdesini vermek isterim” diye ekledi.