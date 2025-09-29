Döngüsel modada yeni sayfa: Nivogo’dan nivo’ya
Döngüsel girişim nivogo, 4’üncü yılını yeni adı nivo ile kutladı. Moda sektöründeki atıkları yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen nivo, 13 mağaza, 250 çalışan ve 40’ı aşkın marka iş birliğiyle büyüyor. Gebze’deki tesise 5 milyon dolara yakın yatırım yapan girişim, yenilenen ürünleri yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunuyor.
Döngüsel girişim markası olan nivogo, 4’üncü yılını yeni adıyla kutlayarak yoluna ‘nivo’ olarak devam edeceğini duyurdu. 2021 yılında moda sektörünün atıklarını tekrar hayata kazandırmak hedefiyle yola çıkan girişim, kaynakların sonsuz olmadığına dikkat çekerek yeni mağazalarla büyümeye devam etmesi planlıyor.
“Daha fazla üretirim, daha fazla satarım, daha fazla tükettirir ve ben daha çok kazanırım” anlayışıyla gitmez” diyerek sözlerine başlayan nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Bir yandan kaynaklar tükeniyor, diğer yandan hızlı moda anlayışı ile ciddi bir atık oluşuyor. Kendi ülkemizde bile atıkları geri dönüştüremediğimiz bu döngünün içinde, artık günlük hayatta bir cendere içine giriyoruz. Bu nedenle de döngüsel ekonomiyi herkes için mümkün kılmaya gayret eden bir yapı olarak kendimizi konumlandırıyor ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Ürettikleri her şeyin aslında birileri tarafından bir süre kullanıldığını ve birinci kullanım ömrü tamamlandıktan sonra, farklı formlarda veya aynı formda döngünün içine dahil olduğunu belirten Arnas Akbaş, “Bu sayede hem kaynakların bitmesine alternatif çözüm üreten bir ekonomi modeli geliştirmiş oluyoruz. Burada büyük bir dönüşüm söz konusu ve biz nivo olarak dönüşümün başlangıçta modada yapılmalı. Hiçbirimiz bir araba aldığımızda o arabanın son kullanıcısı olmayı hayal etmiyoruz, hepimiz diyoruz ki arabayı alıp bir süre kullanıp sonra başkasına satacağız ve bir başkası bunu kullanmaya devam edecek. Bu anlayışı neden kıyafetlerimize getirmeyelim? Bizim amacımız, moda sektörüne bu anlayışı getirmek” diye konuştu.
13 mağaza, 250 çalışan, 40’ı aşkın marka
4 yıllık süreçte 250 çalışana, 4 şehirde 13 mağazaya ulaştıklarının bilgisini veren Akbaş, “nivo, başlangıç noktasını marka ortaklıkları üzerine kuran bir girişim. Ben eski bir perakandeci olarak moda sektöründe depoda kalan, iade edilen veya herhangi bir sebeple satılamayan ürünlerin marka üzerinde bıraktığı yüke tanık olarak bu girişimin gerekliliğini fark etmiştim. Bu süreçte de markaların kapılarını tek tek çalarak, imha edilecek ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmanın izini sürdüm. Şu anda içlerinde Boyner, Mavi, Puma, Jack&Jones, Yargıcı, New Balance, Derimod, Levi’s’ın da yer aldığı 40’ı aşkın marka ile iş birliği halindeyiz ve şüphesiz bu giderek artmaya devam edecek” dedi.
Gebze’deki tesise 5 milyon dolara yakın yatırım
Gebze’de alınan ürünleri yenilemek için bir tesis kurduklarının bilgisini veren Arnas Akbaş, “5 bin metrekare içerisinde kendi atölyelerimizin olduğu, terzilerimizin lostralarımızın olduğu bir tesis faaliyete geçirdik. Bu tesisi hazırlık aşamasının da hiç kolay olmadığını söyleyebilirim. Mesele bu süreçte biz şunu gördük; Türkiye’de lostra (ayakkabı boyama ustası) kalmamış. Biz özel olarak lostra yetiştirir hale geldik. Bir taraftan teknoloji geliştiriyor, bir taraftan perakende koluna hizmet ederek satış yapıyoruz. Sadece yenileme merkezimide 70’in üzerinde arkadaşımız hali hazırda çalışıyor ve çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Bu tesise şimdiye kadar 5 milyon dolara yakın yatırım yapmışızdır ama yatırımlar tabii ki devam edecek” diye ekledi.
Yüzde 70’e varan indirimlerle satış yapıyoruz
Satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde, o ürünün yolculuğuna da yer verdiklerini belirten nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Yenilenen ürünlerimizi de nivo olarak yenisine kıyasla yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 indirimle satıyoruz. Eğer bu denli indirimler yapmamış olsak, kuvvetle muhtemele mağazalardaki trafiğimizin yüzde 80-90’ını kaybederiz. Bu konuda bilinç ve farkındalık yolunda Avrupa’ya kıyasla gidilecek çok yolumuz var. Çünkü Avrupa’daki tüketici, sürdürülebilir bir şey yapma yolunda yüksek motivasyona sahip” dedi.
Gardırobumuzun sadece yüzde 20’sini kullanıyoruz
Türkiye’de yenilenmeyi bekleyen 300 milyon ürün olduğunu söyleyen Akbaş, “İstatistiklere göre hepimiz gardırobumuzun yalnızca yüzde 20’sini kullanıyoruz. Moda çok hızlı bir şekilde değişiyor ve buna ayak uydurma çabası, tüketimi çok fazla etkiliyor. Bu sorunu çözmek için hepimize rol düşüyor” ifadelerini kullandı.
Başkente yeni mağaza
Ankara’da yeni bir mağaza açılışı hazırlığında olduklarının da bilgisini veren nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Oradaki mağazamızda farklı olarak Reflect Studio ile bir iş birliği yaptık ve herhagi bir yerinde bir hasarı bulunan ürünlere tasarım yapabilecek bir ortam hazırlıyoruz.
Bu mağazamız, en büyük ilk 4 mağazamız arasında yer alıyor diyebiliriz. Bunun da müjdesini vermek isterim” diye ekledi.