Dorçe Prefabrik ve İnşaat AŞ, 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde

Şirket, modüler çelik yapılar alanında üretim, ihracat ve uluslararası müteahhitlik faaliyetleriyle Türkiye'nin global markalarından biri olurken, 40 yılı aşkın tecrübesiyle ulusal ve uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük prefabrik çelik yapı üretim tesislerinden birine sahip olan Dorçe, yerel ve uluslararası kalite standartları kapsamında faaliyet gösteriyor.

Dorçe Prefabrik, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleriyle petrol, doğal gaz, enerji, maden, rafineri, inşaat ve savunma sanayi sektörlerine, devlet makamlarına, uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlara dünya çapında projeler gerçekleştiriyor.

ENR sıralamasında, en büyük 250 müteahhit firmasından biri

Şirket, son 9 yıldır ENR (Engineering News Record) sıralamalarına göre dünyanın en büyük 250 müteahhit firmasından biri olarak sıralamada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, "Bu başarının ardında tüm ekibimizin ve tedarikçilerimizin özverili çalışmaları yatmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada daha fazla başarıya imza atmak için tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.