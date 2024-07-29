Dört mevsim lastiklerinin yüksek performanslı yeni üyesi: P Zero MS

P Zero MS, kuru ve ıslak zemin virajlarında kavrama, suda kızaklamaya karşı direnç ve yüksek kilometre performansı ile dikkat çekiyor.

Lastiğin sırt deseni, yıl boyunca görülen farklı hava koşullarında aracın içindeki akustik konforu ve ıslak zeminde frenlemeyi destekleyecek niteliklere sahip. Ürün, ılıman bölgelerde kış aylarında çamurlu veya karlı zeminde kullanılabiliyor. Sırt desenindeki boylamasına küçük kılcal kanallar, kârlı zeminde daha iyi kavrama için düzgün bir temas alanı sağlıyor. Otomobil üreticileri, her aracın özel gerekliliklerine göre tasarlanan en son nesil hamur ve profillerin kombinasyonu sayesinde elde edilen düşük dönme direncini özellikle takdir ediyor.

Lastik patlasa da yola güvenle devam

P Zero MS lastikler, Pirelli'nin Elect teknoloji paketine sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların özelliklerini destekleyip iyileştiriyor. 'Seal Inside' ve 'Run Flat' çözümleri, lastik patlasa da aracın yola devam edebilmesini sağlıyor. Pirelli Gürültü Önleme Sistemi (PNCS) ise kabin içindeki gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor.