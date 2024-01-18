Doruk Un, 25 milyon dolarlık ek yatırımla yeni alanlara girecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Buğday unu alanında üretim ve ihracat gerçekleştiren Doruk Un, yeni yatırımlarla büyümeye odaklandı. İklim krizi, ekim alanlarının azalması, enflasyon baskıları ve savaşlar sebebiyle tüm dünya için kritik bir emtia haline gelen buğday üretiminde özellikle ‘sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretim’ çalışmalarını öne çıkaran şirket, bu yıl 25 milyon dolarlık ek yatırımla sağlıklı un portföyü, donuk unlu mamul üretimi ve antrepo yatırımını devreye alacak.

Doruk Un’un yılsonu büyüme hedefi ise en az yüzde 20. Şirket, 2023’te bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 100 büyüme ile 8,14 milyar TL, dolar bazında ise yüzde 35 büyüme ile 329 milyon dolar ciro elde etti. Doruk Un’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, 2024’te beyaz un lezzetini ve buğdayın sağlığını birleştiren sağlıklı un portföyünün yanı sıra donuk unlu mamul üretimine başlayacaklarının sinyalini verdi.

Fabrika silo kapasitesinin 20 bin tonu için antrepo yatırımını da bu yıl devreye alacaklarını açıklayan Erbap, beş yıllık hedeflerinin arasında yenilikçi ve katma değerli ürün grupları için üretim yatırımı ve noodle yatırımı, depolama ve lojistik yatırımları ve güneş enerjisi yatırımı olduğunu dile getirdi. Erbap, “Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi ile Türkiye’nin en büyük 3’üncü un ihracatçısı Doruk Un, 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Doruk Un, pazara giriş yaptığı perakende markası Panpan ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedefliyor” dedi.

24 milyon ton buğday üretimi bekleniyor

2023’te Türkiye’de ve bütün dünyada emtia üretimlerinde artış gözlemlendiğini ve özellikle buğday ile mısır üretiminin son beş yılın ortalamalarının üzerine çıktığını anlatan Erbap, “Dünya un ihracatının 2023 yılında yaklaşık 11 milyon 500 bin ton olduğunu görüyoruz.

2024 yılında yüzde 10 büyüme ile yaklaşık 1 milyon ton artacağını varsayıyoruz. Türkiye’deki un pazarının da yüzde 4-5 oranında büyüyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de 2023–2024 döneminde yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve büyük bir çoğunluğu üreticiler tarafından Toprak Mahsülleri Ofisi’ne satıldı.

Tahıl koridorunun kapanması ile Ukrayna’nın elinde bulunan stokların dünya piyasasına girişi yavaşladı. Küçük gemilerle ve 1-2 küçük limandan sevkiyat yapıldığı için Türkiye diğer dünya ülkelerine göre avantajlı kaldı. Türkiye şu anda 15-20 yılın en yüksek stoklarına sahip. İklim koşulları bu şekilde devam ederse 2024-2025 sezonunda 24 milyon ton civarında buğday üretimi bekleniyor” diye konuştu.

“Gelecek sürdürülebilir gıda tedariği konusunda yatırım yapan şirketlerin olacak” diyen Erbap, Doruk Un’un iştiraki Doruk Tohumculuk çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf gibi 80’e yakın tohum geliştirdiklerini aktardı. Erbap, öncelikli deprem bölgesinde başlatılan ‘Geleceğe Tohum’ hareketiyle sertifikalı tohum konusunda bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini söyledi.

Perakendede ‘PANPAN’ ile atakta

Doruk Un, 41 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra Türkiye’nin en büyük endüstriyel unlu mamuller üreticilerinin tercihi olan Panpan markası ile perakende un pazarını da domine etmeye hazırlanıyor. Perakende atılımı ile evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiren markanın kısa dönem hedefi, tedarik zincirini destekleyecek üretim ve lojistik yatırımları yaparak sektördeki gücünü daha da derinleştirmek.

Buna ek olarak doğru pazar, doğru ürün ve talep doğrultusunda farklı kategorilerdeki un gereksinimlerini yönetmeye dair planlar da markanın gündeminde olacak. Gürsel Erbap, Panpan markası ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedefinde olduklarını kaydetti.