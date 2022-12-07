Doruk Un, Türk ununu dünyaya ulaştırıyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak ‘Tahıl Koridoru’ anlaşması kapsamında Türkiye’nin un tedarikçisi olarak seçilen Doruk Un, Ukrayna’dan Tekirdağ Limanı’na gelen buğdayı teslim alarak, fabrikasında işlenmesi sonrasında buğday unu olarak Yemen’e güvenli bir şekilde ulaştırılmasında rol oynayacak. Ukrayna üzerinden Tekirdağ’a ulaşan gemide yer alan 40 bin mt/ton buğdayın, Doruk Un fabrikasında işlenmesine başlandı. İşlem sonrasında Kasım ayının ikinci yarısında tekrar yüklemesi yapılacak olan unlar, Yemen’de yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere sevk edilecek. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye’deki un tedarikçisi olarak seçilen Doruk Un, Kasım 2022’den itibaren 2023’ün ilk yarısına kadar başta Yemen olmak üzere Afganistan gibi yardıma muhtaç diğer ülkelere gıda tedariki projesinde yer alacak.

Türk unu ihracat pazarında varlığını artırarak, sürdürecek

Küresel gıda fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağı için tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen anlaşma kapsamında Doruk Un, arz ve fiyat dengesinin yeniden sağlanarak global gıda krizinin önüne geçilirken Türk ununun da ihracat pazarlarında varlığını arttırarak, sürdüreceğine dikkat çekiyor. Ukrayna, yıllık 25 milyon ton üretimi ile dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı iken Rusya 85 milyon ton üretimi ile dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri. Ukrayna ve Rusya, Afrika’nın buğday ihtiyacının yüzde 40’ını sağlıyor. Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisi ülkenin ürünlerini ihraç edememesi ve fiyatlardaki artış sebebiyle özellikle yoksul Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğunu belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, oluşan gıda koridoru ile birlikte sürecin toparlanması adına ciddi bir adım atıldığını belirtti.

“Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi”

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, özellikle açlık ve yoksullukla mücadele eden bölgelere yardım olarak gönderilecek unların üretilmesinde rol oynadıkları bu projeyi ticari bir amacının yanında sosyal sorumluluk projesi olarak da gördüklerinin altını çizdi. Ekonomik zorluklardan dolayı gıdaya erişimin zorluklarını yaşayan yoksul ülkelerin lojistik sorunların yanında bölgesel anlaşmazlıkların da etkisinde kaldığını belirten Erbap, Dünya Gıda Programı(WFP) ve BM gibi savaşın ve yoksulluğun olduğu bölgelere yapılan gıda yardımlarının önemli bir bölümünün Türkiye’den karşılandığını ifade etti.