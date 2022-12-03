Dronmarket, AgroShow Eurasia Fuarı’nda boy gösterecek

Tarım makineleri, teknolojileri ve yan sanayileri ile ilgili pek çok firmanın binlerce ürününü tek çatı altında buluşturan ve “İstanbul’dan tüm dünyaya” sloganıyla Avrasya’nın alanında ihracat fuarı olma özelliğini taşıyan AgroShow Eurasia, 7-10 Aralık 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarda standı ile yerini alacak Dronmarket, ziyaretçilere hem Agrotod Otonom Dümenle Sistemini hem de tarım dronlarını tanıtacak.

Dronmarket Genel Müdür Serhan Yaldız; “Dronmarket olarak Türkiye’de tarım alanında önemli bir Pazar payına sahibiz. Amacımız yurt dışı pazarına da açılmak, bu anlamda AgroShow Eurasia Fuarı bizim için oldukça önemli. Fuarda yurt dışından gelen ziyaretçilere tarım dronlarımızın yanı sıra, AGROTOD yani Otomom Dümenleme Sistemimizi tanıtacağız. Otonom Dümenleme Teknolojisi, sürücünün traktör veya kendi yürür tarım makinalarını daha önce belirlenen rotada hareket edebilmesini sağlayabileceği özel bir sistem. Fuarda eğitmenlerimizle birlikte standımızda ziyaretçilere tarım dronları ve Agrotod Otonom Dümenleme Sistemi ile ilgili her bilgiyi vereceğiz” dedi.