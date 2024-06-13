DS Automobiles koleksiyonuna 'Küçük Prens'in yaratıcısının adını verdi

Saint-Exupery'nin seyahatleri ve hikayelerinden ilham alan özel koleksiyon, yazarın eserlerine verdiği referanslarla 'Ds Desıgn Studıo Paris' ekibinin çalışmalarını sergiliyor.

Koleksiyon özel bir 'Gece Uçuşu' renk seçeneği sunuyor. DS 7'nin iç mekanındaki atmosfer, 'Criollo Kahvesi' rengindeki 'nappa' derinin sıcaklığı ve dayanıklılığıyla 20. yüzyılın ilk yarısındaki havacılardan ilham alan bir tasarımı yansıtıyor. Orta konsoldaki nappa deri süslemelerde, uçakların su buharı izini çağrıştırması için özel işleme tekniğiyle yapılmış tasarım eşlik ediyor.

Türkiye'de de satılacak

'DS 7 Antoine De Saint-Exupery ', Türkiye'de BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle sunulacak. Bu özel koleksiyon, 'İndigo Bronz' renginin yanı sıra tümü sedefli olan 'Kristal Gri', 'Perla Nera Siyahı' ve 'Safir Mavi' olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabilecek.

'Fark yaratan, küçük, ekstra bir ruh'

DS Automobiles Üst Yönetici (CEO) Olivier François, koleksiyonu şu sözlerle tanımladı: "Antoine de Saint-Exupery Koleksiyonu ile DS Automobiles markasının temsil ettiklerini gösteriyoruz: 'Fark yaratan, küçük, ekstra bir ruh. Bu farkı yaratan, şiir, ortak değerlerle kurulan bağ ve ortak hayal gücü gibi soyut kavramlar. Her şeyden önce gelen Fransa, Fransa'nın yemek kültürü, güzelliğe olan tutku, ayrıntılara gösterilen özen ve Saint-Exupery'nin seyahat, keşif ve avangart ruhu. Concorde ve TGV'nin yanı sıra konfor, tasarım ve teknolojiyi yenilikçi bir şekilde bir araya getiren 1955 model DS, tüm bunları temsil ediyor. Bu yeni koleksiyon, tüm bu ortak değerleri paylaşıyor."