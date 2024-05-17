Dubai emlaktaki küresel yavaşlama trendine meydan okuyor

Dünyanın önde gelen emlak şirketlerinden Savills tarafından Aralık sonunda açıklanan rapor, 2023’ün ilk 9 ayında artan faiz oranları nedeniyle, küresel emlak piyasasında özellikle ABD ve AB’de yavaşlama görüldüğünü ortaya koyuyor. Ortadoğu’nun ticari ve turistik merkezi Dubai’de ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla değerde %36,7’den fazla ve işlem sayısında ise %33,8’lik yüksek bir artış kaydedilerek bu eğilimin tersine çevrildiği belirtiliyor. Yakalanan ivmede öne çıkan markalı konutlarda, son on yılda %160’tan fazla artış yaşandığı açıklanıyor.

Markalı konutlar alanında dünyanın öne çıkan şehirlerinden bir olan Dubai’de, en yeni proje Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen emlak şirketlerinden Gulf Land Property Developers ve Tonino Lamborghini Group ortaklığıyla geliyor. Konut projesi, İtalyan kalitesinin simgesi Tonino Lamborghini markasının tasarım alanındaki 40 yıllık birikimini Gulf Land’in uzmanlığıyla birleştiriyor.

Yeni bir lüks ve tasarım felsefesi

Gulf Land Property Developers Yönetim Kurulu Başkanı Shaher Mousli, “Dubai'deki lüks gayrimenkul pazarında uzmanlığı, yenilikçi tasarımları ve inşaat konusundaki kararlılığının yanı sıra, benzersiz yaşam alanları yaratmasıyla tanınan önemli bir kuruma dönüştük” dedi.

Gulf Land Property Developers Genel Müdürü Bilal Hamadi “Tonino Lamborghini’nin tasarım konusundaki birikimi, yalnızca onun gibi bir yaratıcı liderle çalışarak elde edilebilecek yeni bir lüks, tasarım felsefesi ve üretim kalitesi düzeyi sunmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

750 bin metrekarelik alanda yükselecek projede yer alacak dört binanın ikisi 6, ikisi 12 katlı olacak. Her binada iki otopark katı ve oda sayısı 1 ila 4 arasında değişen daireler bulunacak. Malzemelerden iç mekan tasarımına, donanımlardan mutfaklara kadar her öge Tonino Lamborghini'nin tasarım stüdyolarından temin edilirken, kalite ve detaylara verilen önemde yeni bir standart ortaya koyulacak.

Gulf Land Property Developers Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Rami Shamma ise şunları söyledi: “Gulf Land olarak büyüme sürecindeyiz ve bu başarılı projeyle şirketimizi bir üst seviyeye taşıyacağız.”

“Dubai’de İtalyan yaşam tarzını sunacağız”

Tonino Lamborghini S.p.A.'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tonino Lamborghini, “Gulf Land Property Developer gibi önde gelen bir şirketin Dubai’de yeni bir ikonik rezidans projesine imza atmasından mutluluk duyuyoruz. Gulf Land ekibiyle kimyalarımız tuttu ve sağlam bir bağ kurduk ki bu bizim için yüksek derecede uzmanlık ve profesyonelliğin yanı sıra, projenin başarısını sağlamanın anahtarıydı.

Tonino Lamborghini yaşam tarzının temelini oluşturan İtalyan malzemelerini ve tasarımını Dubai’ye getiriyoruz. Önemli olan binanın üstüne markamızı yerleştirmek değil, bu yaşam tarzının temsilcisi olan iç mekan unsurlarını bir araya getirmek ve İtalyan yaşam tarzı deneyimini bina sakinlerine sunmak. İtalya’yı Dubai'ye getiremeyiz ama bu pazarda İtalyan yaşam tarzını sunabiliriz” dedi.