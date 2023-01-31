Dubaili Swvl, Türk şirketi VoltLines’ı 1.2 milyar liraya almaktan vazgeçti
Geçen yıl Türkiye pazarına adım atmak için görüşmelere başlayan Swvl, Türk şirketi Volt Lines’ı almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Swvl, 40 milyon dolara Volt Lines’ı alacak, ardından 25 milyon dolarlık yatırım yapacaktı. Anlaşmanın üzerinden bir yıl geçmeden Mısırlı şirket, Türk firması Volt Lines’ı satın almaktan vazgeçti.
Kerim ÜLKER
Swvl, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi’nin en büyük toplu taşıma uygulamalarından biri olarak tanınıyor. Merkezi Dubai olsa da Mısırlı yatırımcılar Ahmed Sabbah, Mostafa Kandil ve Mahmoud Nouh tarafından Kahire’de kurulan Swvl, Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da 20 ülkede 135 şehirde faaliyet gösteriyor.
Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ürünleri ve hizmetleri sunan şirketin hisseleri, Mart 2022’de ABD’deki Nasdaq Borsası’nda işlem görmeye başladı. Geçen yıl Türkiye pazarına adım atmak için görüşmelere başlayan Swvl, Türk şirketi Volt Lines’ı almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Swvl, 40 milyon dolara Volt Lines’ı alacak, ardından 25 milyon dolarlık yatırım yapacaktı.
1.2 milyar liralık anlaşma iptal edildi
Anlaşmanın üzerinden 1 yıl geçmeden, Mısırlı şirket, Türk firması Volt Lines’ı satın almaktan vazgeçti. Böylece 65 milyon dolarlık yani 1.2 milyar liralık anlaşma iptal edildi. Yapılan anlaşmaya göre Swvl, Volt Lines’a bugüne kadar yapmış olduğu fonlamalardan doğabilecek tüm haklarından feragat edecek. Yönetim de yine Volt Lines’ın kurucu ekibine geçti.
Volt Lines kurucusu Ali Halabi, “Swvl ile geçirdiğimiz süre içerisinde, Volt Lines olarak işimizin temellerine daha da çok odaklanma fırsatımız oldu ve bu sayede şirketimizin değerini iki katından daha fazla artırmayı başardık. Swvl ve Volt Lines birlikteliği iki ekip için de çok verimli ve geliştirici bir süreç oldu, fakat global piyasalarda yaşanan zorlayıcı koşullar satışın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini çok zor hale getirdi Swvl için. Volt Lines’ı daha güçlü şekilde geri aldığımız için çok mutluyuz ve Swvl ekibiyle tekrar yollarımızın kesişmesini umuyoruz. Onlarla birlikte çalışmak harikaydı” dedi.
Piyasa değeri 16 milyon dolara geriledi, Nasdaq’tan uyarı yedi
Swvl, Türk şirketini nisan ayında alma girişiminden sonra önemli bir kriz sürecine girdi. Temmuz ayında da İngiltere merkezli Zeelo’yu satın alma planını iptal eden şirket, borsada önemli kayıplara uğradı. Pakistan pazarından çekildi. Nasdaq’ta listelenen şirketlerin minimum 50 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olmalarını gerektiren kuralına uymadığı için ABD piyasa yapıcıları tarafından uyarılan şirketin piyasa değeri 15 milyon dolara kadar geriledi.
Hatta mayıs ve kasım ayında yapılan açıklamada Swvl, çalışanlarının yüzde 32’sini işten çıkaracağını duyurdu. Volt Lines, Swvl bünyesinde geçirdiği sürede gelirlerini iki kattan fazla artırırken, satın almayı yapan Swvl’nin zor bir sürece girmesini engelleyemedi. Geçen yılın en önemli alımlarından biri de böylece iptal edildi. Hızlı büyüyen şirketlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, kontrolsüz genişleme planları oluyor. Dubai merkezli şirketin başına gelen de bunun göstergesi.