Dubaili Swvl, Türk şirketi VoltLines’ı 1.2 milyar liraya almaktan vazgeçti

Kerim ÜLKER

Swvl, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi’nin en büyük toplu ta­şıma uygulamalarından biri ola­rak tanınıyor. Merkezi Dubai ol­sa da Mısırlı yatırımcılar Ahmed Sabbah, Mostafa Kandil ve Mah­moud Nouh tarafından Kahire’de kurulan Swvl, Latin Amerika, Av­rupa, Afrika ve Asya’da 20 ülkede 135 şehirde faaliyet gösteriyor.

Şe­hir içi ve şehirlerarası ulaşım ürün­leri ve hizmetleri sunan şirketin hisseleri, Mart 2022’de ABD’deki Nasdaq Borsası’nda iş­lem görmeye başladı. Geçen yıl Türkiye pazarına adım atmak için görüşmelere başlayan Swvl, Türk şirketi Volt Lines’ı almak için an­laşma imzaladı. Anlaşmaya göre Swvl, 40 milyon dolara Volt Lines’ı alacak, ardından 25 milyon dolar­lık yatırım yapacaktı.

1.2 milyar liralık anlaşma iptal edil­di

Anlaşmanın üzerinden 1 yıl geç­meden, Mısırlı şirket, Türk firması Volt Lines’ı satın almaktan vazgeç­ti. Böylece 65 milyon dolarlık yani 1.2 milyar liralık anlaşma iptal edil­di. Yapılan anlaşmaya göre Swvl, Volt Lines’a bugüne kadar yapmış olduğu fonlamalar­dan doğabilecek tüm haklarından feragat edecek. Yönetim de yine Volt Lines’ın kurucu ekibine geçti.

Volt Lines kurucusu Ali Halabi, “Swvl ile geçirdiğimiz süre içeri­sinde, Volt Lines olarak işimizin temellerine daha da çok odaklan­ma fırsatımız oldu ve bu sayede şir­ketimizin değerini iki katından da­ha fazla artırmayı başardık. Swvl ve Volt Lines birlikteliği iki ekip için de çok verimli ve geliştirici bir süreç oldu, fakat global piyasalar­da yaşanan zorlayıcı koşullar satı­şın yükümlülüklerinin yerine geti­rilmesini çok zor hale getirdi Swvl için. Volt Lines’ı daha güçlü şekil­de geri aldığımız için çok mutluyuz ve Swvl ekibiyle tekrar yollarımı­zın kesişmesini umuyoruz. Onlarla birlikte çalışmak harikaydı” dedi.

Piyasa değeri 16 milyon dolara geriledi, Nasdaq’tan uyarı yedi

Swvl, Türk şirketini nisan ayında alma girişiminden sonra önemli bir kriz sürecine girdi. Temmuz ayında da İngiltere merkezli Zeelo’yu sa­tın alma planını iptal eden şirket, borsada önemli kayıplara uğradı. Pakistan pazarından çekildi. Nas­daq’ta listelenen şirketlerin mini­mum 50 milyon dolarlık piyasa de­ğerine sahip olmalarını gerektiren kuralına uymadığı için ABD piyasa yapıcıları tarafından uyarılan şir­ketin piyasa değeri 15 milyon do­lara kadar geriledi.

Hatta mayıs ve kasım ayında yapılan açıklamada Swvl, çalışanlarının yüzde 32’sini işten çıkaracağını duyurdu. Volt Li­nes, Swvl bünyesinde geçirdiği sü­rede gelirlerini iki kattan fazla artı­rırken, satın almayı yapan Swvl’nin zor bir sürece girmesini engelleye­medi. Geçen yılın en önemli alım­larından biri de böylece iptal edildi. Hızlı büyüyen şirketlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, kontrol­süz genişleme planları oluyor. Du­bai merkezli şirketin başına gelen de bunun göstergesi.