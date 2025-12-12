Dünya Bankası'ndan Kontrolmatik’e 1 yıllık ihale yasağı

Dünya Bankası, kendi finansmanı altında yürütülen Irak'taki Acil Kalkınma Projesi kapsamında usule, kurallara veya etik ilkelere aykırılık şüphesi doğduğu gerekçesiyle geçmiş dönemde yürütülen bir ihale dosyasına ilişkin Kontrolmatik Teknoloji hakkında inceleme başlatmıştı.

Enerji depolama, elektrikli araç paylaşımı, IoT yazılımları ve sensörleri, robotik sistemler, uydu haberleşme ve uzay teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknoloji, inceleme sonunda Dünya Bankası ile uzlaştığını açıkladı.

Şirket uzlaşma anlaması kapsamında, bir yıl süreyle Dünya Bankası'nın finanse ettiği ihalelere katılamayacağını, bu süre tamamlandığında da 12 aylık şartlı katılım döneminin başlayacağını ve bu aşamada Kontrolmatik ile bağlı ortaklıklarının yeniden projelere dahil olabileceğini bildirdi.

Finansal etki beklenmiyor

Şirket, kararı "kurumsal uyum çalışmalarının parçası" olarak değerlendirdiğini belirtirken, bu düzenlemenin finansal yapıları üzerinde bir olumsuzluk yaratmayacağını vurguladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

''Bu süreç, kurumsal yönetim, etik ve uyum standartlarımızı daha da güçlendirmeye yönelik proaktif çalışmalarımızın doğal bir uzantısı niteliğinde olup, şirketimiz tarafından uygulanan uyum ve iyileştirme çalışmaları Dünya Bankası Grubu Entegrasyon Başkan Yardımcılığı ile tam iş birliği içerisinde yapılmış ve bugüne kadar Dünya Bankası grubu süreç boyunca Şirketimizin gösterdiği iş birliği ve şeffaf yaklaşımı takdir ettiğini ifade etmiştir.

Finansal ve operasyonel açıdan değerlendirildiğinde, söz konusu düzenlemenin mevcut veya geleceğe dönük büyüme planlarımız ya da konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmayacaktır. Şirketimiz tüm paydaşlarına karşı şeffaflık ve güçlü kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam etmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacaktır.''