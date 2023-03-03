Dünya kozmetik sektörüne nano teknoloji ihraç ediyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Yaklaşık üç yıl önce İngiliz malzeme sektörü devi Croda’dan aldığı yatırımla büyüme trendine giren şirket, kuruluşunun 15’inci yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Entekno Materials Kurucusu Prof. Dr. Ender Suvacı, doğa dostu kurşun içermeyen yüksek katma değerli elektro seramik hammadde teknolojisiyle, dünyanın en büyük şirketlerine çözüm ortaklığı sunduklarını, aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de olduğu, dört kıtada 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Suvacı, “MicNo® isimli yeni nesil partikül teknolojileri sayesinde, doğal, sağlıklı ve temiz kişisel bakım ve güneş ürünlerinin geliştirilmesinde 30’dan fazla marka ile iş birliği yapmakta olan şirketimiz, bugüne kadar iki milyondan fazla insanın sağlıklı kişisel bakım ve güneş ürünlerine ulaşmasına da vesile olmuştur” dedi.