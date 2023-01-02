Dünya markalarını ‘bağladı’ Avrupa’da hedef büyüttü

Dünya otomotiv devlerine bağlantı elemanları tedarik eden Norm Holding, 2022 yılında Avrupa pazarında yaşanan daralmaya rağmen bu bölgeye ihracatını yüzde 74 artırdı. 2023’te tedarik zincirini yerlileştirerek maliyeti düşürmeyi amaçlayan firma, başta Avrupa olmak üzere ihraç pazarlarında hedef büyüttü.

Hem cirosal hem de tonaj olarak Euro bölgesinde büyüdüklerini dile getiren Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Bölgede yaşanan savaş, bağlantı elemanları müşterilerinde sorunsuz ve güvenli tedarik noktalarında bir arayış oluşturdu. Ayrıca, oluşan enflasyonist ortamda maliyet ve talep yönetimi öncelikli gündem haline geldi. Bu zor dönemde müşterinin yanında bir çözüm ortağı olarak bulunmak, ilerleyen dönemde elimizi güçlendiren en önemli faktör olacak” dedi. Bu yıl toplam cironun yüzde 55’ini yurtdışı pazarlardan elde ettiklerini açıklayan Uysal, toplam ticaret içinde ihracatın payını daha da artıracaklarını söyledi. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Brezilya, Meksika, Rusya ve Çin başta olmak üzere 50 ülkeye ürün ihraç ettiklerini aktaran Fatih Uysal, “Ford, Volkswagen Group, AUDI, Porsche, Jaguar, Land Rover, Fiat, Renault, Mercedes Benz Türk, Daimler, MAN, Toyota, BMC, Türk Traktör, İsveç’de Volvo ve Scania, PSA ve Amerika’nın bir numaralı elektrikli araç üreticisi ile çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kanada’nın nabzını tutacak

Norm Holding’in 1973 yılında çift vuruşlu bir makine ile yolculuğuna başladığını anlatan Fatih Uysal, bugün dünya ile rekabet eden, teknoloji üreten bir firma konumuna geldiklerini ifade etti. İzmir, Manisa ve Salihli’de 9 ayrı üretim tesisi ve 6 farklı pazarlama firmasıyla faaliyet gösterdiklerini dile getiren Uysal, “ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Romanya’daki satış ve lojistik merkezlerimize Kasım 2022’de de Kanada’daki yeni ofisimiz katıldı. Artık Kanada’da da sektörün nabzını tutacağız. Buradaki yatırımın kapsamı yerel dinamiklere ve talebe göre artarak devam edecek” dedi.

“Çabamızın meyvesini 2023’te alacağız”

Bu yıl iç pazarın cirosal anlamda beklentileri düzeyinde gerçekleştiğini söyleyen Uysal, şunları söyledi: “Bu yıl mevcut müşterilerimizde ticaret hacmimizi ve penetrasyonu artırmak yönünde yoğun bir çaba sarf ettik. Yine sene içerisinde, yeni müşterileri portföyümüze katmak yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çabaların meyvesini de 2023 yılı ve devamında alacağımızı öngörüyoruz. Bin 304’ü yerel olmak üzere toplam bin 476 tedarikçimiz var. Türkiye, İtalya, Almanya, Hindistan, Kore, Tayvan, İspanya, Avusturya, Bosna ve Bulgaristan, belli başlı tedarik ülkelerimiz. Çoğunlukla Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz tedarike ek olarak hammadde, makine, yardımcı malzeme ve parça alımları için yurt dışı tedariki sağlıyoruz. Yerel tedarikçiler için yaptığımız harcama yüzde 48 iken yurt dışı tedarikçileri için yaptığımız harcama genelin yüzde 52’si.”

Gölcük lojistik merkezi 2023’te devrede

V710 Projesi nedeniyle Gölcük’teki yeni lojistik merkezlerinin 2023 yılında devreye gireceğini açıklayan Uysal, “FSP (Full Service Provider) kimliğimizle iş ortaklarımıza mühendislik, satın alma, lojistik, planlama, üretim, kalite, risk yönetimi gibi süreçlerinde profesyonel çözümler sunmaktayız. 2022’de devreye aldığımız, eklemeli imalat, sıcak dövme, talaşlı imalat ürün gruplarında 2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz” dedi. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında GES ve RES yatırımlarının tüm üretim tesislerinde devam ettiğini belirten Uysal, 2023 yılında çevresel ve sosyal kriterlere uyan tedarikçilere öncelik vermeyi ve tedarik zincirini yerlileştirerek maliyeti düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bağlantı elemanları ihracatı yüzde 23 arttı

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve makineyi bağlantı elemanları için ana sektörler olarak açıklayan Fatih Uysal, “Türkiye’de üretilen otomobil ve ticari araçlarda kullanılan bağlantı elemanlarının yüzde 80’i iç pazardaki üreticilerden tedarik ediliyor. Bu nedenle, otomotiv bağlantı elemanları sektörünün önemi, bağlantı elemanları endüstrisi için çok büyük. Yurtiçinde otomotiv sektörüne yapılan yatırımlar ile doğru orantılı olarak bağlantı elemanları sektörünün önemi gün geçtikçe artıyor” dedi. Türkiye beyaz eşya sanayinin Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise Çin’den sonra ikinci büyük üretim üssü konumunda olduğunu kaydeden Uysal, bağlantı elemanları sektörünün Türkiye toplam ihracatı içindeki payını, son 5 yılda yüzde 23 artırdığını belirtti. Uysal, “Gelişen teknoloji ve oluşan sektörel bilgi birikimi ile, uluslararası pazarda Türkiye bağlantı elemanları sektörünün bilinirliği de artmakta, bu da sektörün Türkiye sanayisi içindeki önemini gün geçtikçe ileriye taşımaktadır” dedi.

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN