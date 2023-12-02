Dünyada ilk 3'e oynayan Zen 5 milyar TL ciro hedefliyor

Mehtap HALICI

Pırlanta sektöründe faa­liyet gösteren Zen, sek­tördeki büyümesini sürdürüyor. Marka, 2030 yılı­na kadar 600 mağaza daha aç­mayı planlıyor. Şu anda 80 ül­keye ihracat yapan marka ay­rıca, bu yılı yaklaşık 90 milyon dolar ihracat ve 5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Ayrıca dünyada ilk 3’e girme­yi hedefleyen Zen, global bir marka olmayı amaçlıyor.

Pırlanta sektöründe her sene yüzde 30 ila 50 arasın­da büyümesini sürdüren Zen Pırlanta’nın global bir marka olma yolunda ilerlediğini be­lirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlantada dünyada ilk 3’e gir­meyi hedeflediklerini söyledi. 1 milyar TL yatırımla Elmas Kule’de 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yeni fabrikala­rına taşındıklarını ve hali ha­zırda 750 kişiye istihdam sağ­ladıklarını hatırlatan Güzeliş, 80 ülkeye ihracat yaptıkları­nı ve Amerika, İngiltere, Bul­garistan, Almanya, Katar, Irak, Kıbrıs, Sırbistan gibi birçok ülkede faaliyetlerinin olduğu­nu söyledi. Şu anda toplamda 400 mağazaları olduğunu ve bunların 50 tanesinin yurtdı­şında yer aldığını ifade eden Güzeliş, bunlardan 150 tane­sinin Blue Diamond, 90 tane­sinin ise D Diomand’a ait oldu­ğunu söyledi. Güzeliş, amaçla­rının 2030’a kadar Türkiye’de ve dünyada 600 mağaza daha açmak ve istihdamı da 2 bin ki­şiye çıkarmak olduğuna dik­kat çekti.

"Mauro Icardi satışı 10 bin adete çıkarır"

Bu yıl parfüm üretimi de yapmaya başladıklarını ifa­de eden Emil Güzeliş, bilinen perakende markalarının par­füm üretimi yaptıklarını belir­terek, “İlk aşamada ayda 3 bin 500 adet parfüm satıyorduk. Galatasaray’ın gözde oyun­cularından Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile yaptığımız reklam anlaşmasından sonra bu rakamın 10 bin adete çıka­cağını ön görüyoruz” dedi. Ka­dında 4, erkekte 4 olmak üzere toplamda 8 parfüm çeşitleri ol­duğuna dikkat çeken Güzeliş, “Parfümlerimize yakut, züm­rüt, safir gibi üretimlerimizde kullandığımız taşların adlarını yazdık” diyerek, parfümün pır­lantanın yanında hediye ola­rak alındığını ve yüzde 65 ora­nında kadın ürünlerinin daha çok satıldığını söyledi.

Aylık kota fiyatları artırıyor

Dünyada 300 milyar dolar­lık pazara ulaşan pırlantalı mücevherat sektörünün Tür­kiye’de de hızla büyüdüğü ve 2 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını anlatan Emil Güze­liş, külçe altın ithalatına geti­rilen aylık kotanın yurtiçin­de altın fiyatlarını arttırdığı­nı söyledi. Güzeliş, Türkiye’de yastık altı altınların varlığına ve önemine dikkat çekerek, bunların maddi değerlerinin Türk kültüründe olduğunu ve bu geleneğin mal değeri olarak da günümüzde yerini korudu­ğunu söyledi.

İndirim uygulamalarında zarar görüyoruz

Zen’in Kasım ayında yakla­şık yüzde 40 oranında indirim yaptığını belirten Emil Güze­liş, “Eskiden biz indirimimizi dolar ne kadar artıysa günlük kura göre ayarlardık. Ancak şimdi yeni kanunla öyle yapı­lamıyor. Geçen ay fiyatından sonraki indirim yansıtılabili­yor. Müşteri kandırılmamış oluyor ancak bizler zarar gör­müş oluyoruz” dedi.