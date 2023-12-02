Dünyada ilk 3'e oynayan Zen 5 milyar TL ciro hedefliyor
Dünyada ilk 3’e girmeyi hedefleyen Zen, global bir marka olmayı amaçlıyor. Marka, 2030’a kadar Türkiye’de ve dünyada 600 mağaza daha açarak, istihdamı 2 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor. Zen bu yıl, 5 milyar TL ciro bekliyor.
Mehtap HALICI
Pırlanta sektöründe faaliyet gösteren Zen, sektördeki büyümesini sürdürüyor. Marka, 2030 yılına kadar 600 mağaza daha açmayı planlıyor. Şu anda 80 ülkeye ihracat yapan marka ayrıca, bu yılı yaklaşık 90 milyon dolar ihracat ve 5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Ayrıca dünyada ilk 3’e girmeyi hedefleyen Zen, global bir marka olmayı amaçlıyor.
Pırlanta sektöründe her sene yüzde 30 ila 50 arasında büyümesini sürdüren Zen Pırlanta’nın global bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlantada dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini söyledi. 1 milyar TL yatırımla Elmas Kule’de 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yeni fabrikalarına taşındıklarını ve hali hazırda 750 kişiye istihdam sağladıklarını hatırlatan Güzeliş, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Amerika, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, Katar, Irak, Kıbrıs, Sırbistan gibi birçok ülkede faaliyetlerinin olduğunu söyledi. Şu anda toplamda 400 mağazaları olduğunu ve bunların 50 tanesinin yurtdışında yer aldığını ifade eden Güzeliş, bunlardan 150 tanesinin Blue Diamond, 90 tanesinin ise D Diomand’a ait olduğunu söyledi. Güzeliş, amaçlarının 2030’a kadar Türkiye’de ve dünyada 600 mağaza daha açmak ve istihdamı da 2 bin kişiye çıkarmak olduğuna dikkat çekti.
"Mauro Icardi satışı 10 bin adete çıkarır"
Bu yıl parfüm üretimi de yapmaya başladıklarını ifade eden Emil Güzeliş, bilinen perakende markalarının parfüm üretimi yaptıklarını belirterek, “İlk aşamada ayda 3 bin 500 adet parfüm satıyorduk. Galatasaray’ın gözde oyuncularından Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile yaptığımız reklam anlaşmasından sonra bu rakamın 10 bin adete çıkacağını ön görüyoruz” dedi. Kadında 4, erkekte 4 olmak üzere toplamda 8 parfüm çeşitleri olduğuna dikkat çeken Güzeliş, “Parfümlerimize yakut, zümrüt, safir gibi üretimlerimizde kullandığımız taşların adlarını yazdık” diyerek, parfümün pırlantanın yanında hediye olarak alındığını ve yüzde 65 oranında kadın ürünlerinin daha çok satıldığını söyledi.
Aylık kota fiyatları artırıyor
Dünyada 300 milyar dolarlık pazara ulaşan pırlantalı mücevherat sektörünün Türkiye’de de hızla büyüdüğü ve 2 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını anlatan Emil Güzeliş, külçe altın ithalatına getirilen aylık kotanın yurtiçinde altın fiyatlarını arttırdığını söyledi. Güzeliş, Türkiye’de yastık altı altınların varlığına ve önemine dikkat çekerek, bunların maddi değerlerinin Türk kültüründe olduğunu ve bu geleneğin mal değeri olarak da günümüzde yerini koruduğunu söyledi.
İndirim uygulamalarında zarar görüyoruz
Zen’in Kasım ayında yaklaşık yüzde 40 oranında indirim yaptığını belirten Emil Güzeliş, “Eskiden biz indirimimizi dolar ne kadar artıysa günlük kura göre ayarlardık. Ancak şimdi yeni kanunla öyle yapılamıyor. Geçen ay fiyatından sonraki indirim yansıtılabiliyor. Müşteri kandırılmamış oluyor ancak bizler zarar görmüş oluyoruz” dedi.