Dünyanın en iyi 3 kripto borsası arasına girdi

2022 yılı kripto para piyasalarında Terra, Luna, Celsius ve FTX çökmesi ile 2 trilyon doların piyasadan silinmesiyle birlikte kripto endüstrisi için oldukça zorlu geçti. Piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Bitget büyümeye devam etti.

Şirket kripto kışının yaşandığı son 12 ayda çalışan kadrosunu, marka yapısını ve iş süreçlerini geliştirme noktasında büyük adımlar attı. Bitget bu süreç içerisinde Boston Consulting Group raporuna göre kripto türev işlem hacmi açısından ilk 3 borsa arasında yer alarak grafikte yükseldi. TokenInsight tarafından yayınlanan rapora göre, FTX'in iflasından sonra Bitget’in pazar payı yüzde 3'ten yüzde 11'e yükseldi. Bu kapsamda borsa kripto türevleri sektöründe tek başına en büyük pazar payı büyümesini gerçekleştirdi.

Yine aynı dönemde Copy Trade ürünlerinin popülerliği ile toplam işlem hacminde yüzde 300'den fazla büyüme kaydedildi. Bitget, 2022 yılı başında 200 çalışanıyla operasyonlarını yürütürken, Ocak 2023 itibariyle 1100 çalışanın üstüne çıktı. Ayrıca bu süreçte tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi ile de özel kripto borsa partnerliğine imza atıldı. Öte yandan, platformun amiral gemisi ürünü Copy Trade, Aralık 2022 itibariyle 80 binden fazla tradera ve 338 binden fazla takipçiye ulaşırken ve Copy Trade'de piyasa liderliğini sürdüren 42 milyon kârlı işlem gerçekleştirdi.

“100’den fazla ülkede 8 milyon kullanıcıya ulaştı”

2022 sonunda, en büyük 10 borsanın günlük açılış faizi Ocak ayına kıyasla yüzde 27,1, aynı yılın Nisan ayındaki zirvesine kıyasla yüzde 41 düşüş gösterdi. Bitget açılış faizlerinde 841 milyon dolardan 3,74 milyar dolara yükselerek toplamda yüzde 344'lük artış yaşadı. Bu büyüme rakamlarının sebebi yalnızca hizmet iyileştirme çalışmalarına değil, aynı zamanda küresel genişleme ile birinci sınıf güvenlik ve koruma önlemlerinin uyarlanmasına dayandırılıyor. Önceden, sadece birkaç Asya ülkesine hizmet veren Bitget, 2022 sonu itibariyle aralarında Türkiye, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Avrupa'nın da bulunduğu 100’den fazla ülkede 8 milyon kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılarının platformdaki fonları; 300 milyon dolarlık Koruma Fonu, Fon Saklama Hizmeti ve Merkle Ağacı Varlık Kanıtı Modeli tarafından tamamen rezerve edilme taahhüdü gibi bir dizi güvenlik politikası ile korunuyor.

“Kapasitemizi güçlendirmek adına fırsatları değerlendirdik”

2022’nin Bitget tarihinin en önemli yıllarından biri olduğu vurgulayan Bitget Yöneticisi Gracy Chen, Bu yılki başarılarımız bizi bu siyah kuğu olayları karşısında kara bir at haline getirdi. Piyasalarda bazı olumsuzluklar yaşansa da Bitget yakaladığı büyüme ivmesini korudu. Böylesi bir dönemde kapasitemizi güçlendirmek adına fırsatları değerlendirdik. Ayrıca, Leo Messi ile çalışmak kazanmanın ve süregelen bir iş kurmanın; tutku, azim ve takım çalışmasıyla olabileceğini hatırlattı. Başardığımız bu önemli büyüme ekibimizin gösterdiği sıkı çalışma ve muazzam çabaların kanıtı” dedi.

2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gracy Chen, “Makro likidite kripto piyasasını etkilemeye devam ederken, faiz artışının kademeli olarak yavaşlaması bekleniyor. Bu dönemde Fed'in makro likiditeye etkisi, yatırımcıların kripto piyasasından beklentilerini etkilemeye devam edecek. Buna ek olarak, DeFi'deki TVL (Toplam Kilitli Değer) miktarının, 2023 yılında yavaş yavaş yükselmesi bekleniyor. Popüler blokzincir tokenlarındaki değer kayıplarına rağmen, Polygon, Ethereum ve BSC gibi zincirlerdeki yeni cüzdan adresleri ve aktif kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Lider bir oyuncu haline gelmeyi ve sektörü ileriye taşımayı hedefliyoruz"

2023 yılının fırsatlar ve zorluklarla dolu olacağını belirten Gracy Chen, şunları kaydetti:

“Amacımız kullanıcılarımıza en iyi sosyal ve türev işlem deneyimini sağlamak. Spot piyasalarımızı artırıp Bitget'teki genel işlem deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Sektör konsolide olmaya ve kaldıraçsızlaştırmaya devam ettikçe ve makro ekonomik koşullar iyileştikçe kripto kışından çıkacağız. Önümüzdeki yıl gelişmeye devam ederken lider bir oyuncu haline gelmeyi ve sektörü ileriye taşımayı hedefliyoruz.”