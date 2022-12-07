Dynabook, Satellite Pro C serisine iki yeni model ekliyor

Gücünü en son 12. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden alan her iki cihaz, performans ve üretkenliği uygun fiyat noktasında çağdaş bir görünüm ve hisle birleştirmek üzere tasarlandı. Mevcut 13 inç Satellite Pro C30-K ve iki yeni modelle kapsamı genişletilen Satellite Pro C Serisi, KOBİ ve eğitim pazarı için uygun bir seçenek haline geliyor.

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, "Satellite Pro ürün ailemizi yeni C Serisi cihazlarla daha da güçlü hale getirmekten ve uygun fiyat etiketiyle en son teknolojileri ve zarif tasarımı bir arada sunmaya devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Yeni modeller, giriş düzeyi cihazların bütçeleri zorlamadan tasarım, performans ve destek ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kanıtlıyor. C40-K ve C50-K, hibrit çalışma ve ders çalışma ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak ve kullanıcılara ihtiyaç duydukları her yerde üretkenlik, bağlantı ve güvenlik sağlayacak" dedi.

Mobilite ve tarz ön planda tutularak tasarlandı

Hareket kabiliyetini üst düzeye çıkarmak için ince ve hafif bir çerçeveye sahip olan Satellite Pro C40-K ve C50-K, modern ve şık bir koyu mavi renkle tamamlandı. C40-K, 18,75 mm kalınlığa ve 1,36 kg ağırlığa, C50-K ise 18,95 mm kalınlığa ve 1,52 kg ağırlığa sahip. Ayrıca, kullanıcıların sağlıkları göz önünde bulundurularak klavye ve tıklama alanı potansiyel olarak zararlı bakterilerin yayılmasını yüzde 99,9'a kadar azaltan antibakteriyel malzeme ile kaplandı.

Güçlü bağlantı seçenekleriyle iyi bir performans sunuyor

Uygun fiyatlı yeni modeller, güçlü performans ve bağlantı özelliklerinden ödün vermiyor. En son 12. Nesil Intel® Core™ işlemciler, 32GB'a kadar DDR4 3200MHz bellek ve 1TB²'a kadar PCIe SSD depolama seçenekleriyle çalışanlar ve öğrenciler zorlu görevlerin üstesinden kolayca gelebiliyor ve nerede olurlarsa olsun işte süreklilik sağlayabiliyor. Ayrıca, neredeyse sekiz saatlik pil ömrü sunabilen 3 hücreli 45Wh pillerle donatılan modeller, kullanıcıların gün boyu cihazlarını prize takma ihtiyacı duymadan güvenle çalışabilmesini sağlıyor.

İş birliği ve üretkenlik göz önünde bulundurularak tasarlanan C40-K ve C50-K'nin ekranı 180 dereceye kadar açılabiliyor. Bu sayede öğrenciler ve çalışanlar kolaylıkla birlikte çalışabiliyorlar. Bu iki model ayrıca şarj, görüntüleme, bağlantı ve veri aktarımına olanak tanıyan çok işlevli USB 3.2 Type-C bağlantı noktasının yanı sıra kullanıcıların diğer çevre birimlerini hızlı bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan üç USB 3.2 Type-A bağlantı noktasına sahip. Diğer bağlantı özellikleri arasında bir HDMI bağlantı noktası, bir RJ45 konektörü ve bir Micro SD kart yuvası bulunuyor. WiFi 6 802.11 AX ile öğrenciler ve çalışanlar, hibrit deneyimi destekleyen güçlü kablosuz seçeneklerle donatılıyor.

Satellite Pro C serisinin son üyeleri, birinci sınıf görsel-işitsel ve konferans araçları sunarak çalışanların ve öğrencilerin bağlantıda kalmalarını sağlamaya devam ediyor. Yansıma önleyici HD veya FHD ekran, ekran alanını optimize eden ince çerçeve tasarımıyla desteklenen kusursuz bir tam ekran görsel deneyim sunuyor. HD web kamerasına net video konferans için stereo hoparlörler eşlik ederken, harici bir kulaklık/mikrofon yuvası kullanıcıların gerektiğinde kulaklık ve mikrofon takabilmelerini sağlıyor. Yoğun ortamlarda bile sorunsuz bir görsel-işitsel deneyim sunan dahili Realtek™ AI gürültü azaltma araçları, hem kullanıcı hem de diğer toplantı katılımcıları için istenmeyen arka plan seslerini ortadan kaldırıyor.

KOBİ'lerin ve okulların güvenebileceği üst düzey güvenlik sağlıyor

Siber güvenlik tehditleri artmaya devam ettikçe, birçok işletme ve eğitim kurumu daha güvenli uç nokta cihazlarına ihtiyaç duyuyor. Yeni Satellite Pro cihazları, firma yazılımı tabanlı Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 gibi güçlü güvenlik özellikleriyle bu ihtiyaçları karşılıyor. Bu, bilgilerin cihazda şifrelenmesi ve böylece veri ihlali riskinin en aza indirilmesi anlamına geliyor.

Güçlü biyometrik kimlik doğrulama, isteğe bağlı entegre yüz kimlik doğrulama kamerası veya biyometrik parmak izi okuyucu aracılığıyla sağlanıyor. Web kamerası kapağı daha fazla gizlilik sağlarken her iki cihaz da ekstra koruma için bir güvenlik kilidi yuvası ile donatıldı.