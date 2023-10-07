Dyson, 20 yeni ürününü piyasaya sürecek

Küresel olarak saç profilleri hakkında yeni bilgiler edinmek için binlerce saç bilimcisi, mühendis ve profesyonel istihdam eden Dyson, gelecek 3-4 yıl içinde 20 yeni güzellik ürününü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Dyson açıklamasına göre, marka, 10 yılı aşkın süredir saç bilimini araştırıyor, dünyanın dört bir yanındaki küresel saç laboratuvarlarına 100 milyon sterlinden fazla yatırım yapıyor.

Dyson’ın, 4 Teknoloji Kampüsü’nde 6 bin mühendis ve bilim insanının yüzlerce laboratuvara erişimi bulunurken; bu alanlar, günün 24 saati yeni fikir ve teknolojilerin titizlikle test edilmesine olanak tanıyor. Dyson, mühendisler test düzenekleri geliştirirken son teknoloji ekipmanlar kullanıyor.