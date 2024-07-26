e-ihracat için yeni finansman modelleri geliştirilecek
İhracatçılara 50 milyar dolar destek planlayan Türk Eximbank, yeni finansman modelleri üzerinde çalışıyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Son dönemde önemi gitgide artan e-ticaret/e-ihracata yönelik yeni finansman modelleri geliştirmek için Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Eximbank'ın 2023 sonu itibarıyla ihracatçılara 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladığını belirterek, "Aynı zamanda ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşu olarak 2023 sonu itibarıyla sigortalanan vadeli ihracat alacakları tutarı ise 22,4 milyar dolardır. Ülkemiz ihracatına sağlanan destek 2023'te toplamda 42 milyar dolara ulaşmıştır.
2024’ün ilk yarısında ise 10,5 milyar dolar kredi, 11,7 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 22,2 milyar dolar destek sağlanmıştır. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılarımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz” dedi. Güney, son dönemde önemi gitgide artan e-ticaret/e-ihracata yönelik yeni finansman modelleri geliştirmek için Ticaret Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
"TL’nin cazibesini korumasını bekliyoruz”
Bu yılın ilk yarısında Türk bankacılık sektörünün; ekonomik belirsizlikler ve küresel makroekonomik gelişmelerin etkisiyle nispeten zorlu bir dönem geçirdiğini ifade eden Güney, enflasyon hedeflerine ulaşmak için atılan bu adımların kredi büyümesini ve sektörün kârlılığını sınırladığını ifade etti.
Sıkı para politikası çerçevesinde yapılan sadeleştirme adımlarının piyasanın daha iyi çalışmasını sağladığına dikkat çeken Güney, “Sonuç olarak, alınan aksiyonlar neticesinde enflasyonla mücadelede önemli yol alınmış ve enflasyonun düşüş trendine girmesi sağlanmıştır” dedi.
Güney, "2024’ün ikinci yarısında da finansal istikrar ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek, kredi büyümesini dengeleyecek ve özellikle mevduat tarafında TL’ye geçişi teşvik edecek bu tür adımların devam edeceği kanaatindeyiz” diye konuştu. Güney, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının yılın geri kalanında devam etmesi neticesinde TL’nin cazibesini korumasını beklediklerini ifade etti.
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları’na uygun sigorta ve finansman ürünleri sunmaya devam etiklerini söyleyen Güney, “Katılım Esaslı Alacak Sigortası kapsamında ise tekafül modeli ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigortalıyoruz” dedi.
İhracatçıların ve yurt dışında proje üstlenen firmaların rekabet gücünü artırmak amacıyla diğer ihracat destek kuruluşları ve bölgesel çok taraflı finansal kuruluşlar ile ortaklıklar kurmaya gayret ettiklerini dile getiren Güney, bu kapsamda Afrika’nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation (AFC) ile hissedarlık anlaşması imzaladıklarını söyledi. Güney, alacak sigortası tarafında ise ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusuda alacak sigortası süreçlerini sadeleştirdiklerini belirtti.
17 bin ihracatçı destek aldı
Banka'nın desteklerinden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayısının 17 bine ulaştığını anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “2017’de Bankamızın hizmetlerinden faydalanan ihracatçı firmaların içinde KOBİ’lerin payı yüzde 60 iken 2024 yılında bu oran yüzde 85’e ulaşmıştır” dedi.
İhracatçıların taleplerini karşılamak için ilgili kuruluşlarla çalışmalar yaparak sunulan destekleri piyasanın finansman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirdiklerini belirten Güney, “Ticaret Bakanlığı ve İGE ile imzaladığımız protokolle uygulamaya alınan Prefinansman Destek Paketi kapsamında Ticaret Bakanlığınca proje/ program/statü olarak ifade edilen teşvik başvurusuna ön onay/onay verilen firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi süreçlerinde öncelik veriyoruz.
Ayrıca, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde lansmanı yapılan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile uygulamaya alınan Kadın Girişimci Sertifika Programı- TİM WİNGS kapsamında 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira ve 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladık” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son bir yılda toplam 21,9 milyar lira sermaye artırımı ile Türk Eximbank’ın öz kaynağının 70 milyar liraya ulaştığını bildiren Güney, “Türk bankacılık sektöründe yurt dışı sermaye piyasalarından ve çok uluslu finansal kuruluşlardan en çok fon sağlayan bankalardan biriyiz” dedi.
4,3 milyar dolarlık dış finansman
Geçen yıl yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan toplam 4,3 milyar dolar tutarında kaynak sağlandığını, bu kaynağın 1,3 milyar dolarlık kısmının sürdürülebilirlik kapsamında ihracatçılara kullandırılmak üzere temin edildiğini dile getiren Ali Güney, bu yılın ilk 6 ayında bu kapsamda toplam 4,6 milyar dolar tutarında fon sağlandığını, yılın geri kalan döneminde Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşu (NEXI) ve MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) garantileri ile yurt dışından fon sağlamayı planladıklarını kaydetti.