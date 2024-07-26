e-ihracat için yeni finansman modelleri geliştirilecek

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, re­kabetçi faiz oranları ile ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Eximbank'ın 2023 sonu itiba­rıyla ihracatçılara 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladığını belirterek, "Aynı zamanda ül­kemizin en büyük alacak sigor­tası kuruluşu olarak 2023 so­nu itibarıyla sigortalanan va­deli ihracat alacakları tutarı ise 22,4 milyar dolardır. Ülke­miz ihracatına sağlanan des­tek 2023'te toplamda 42 mil­yar dolara ulaşmıştır.

2024’ün ilk yarısında ise 10,5 milyar do­lar kredi, 11,7 milyar dolar si­gorta olmak üzere toplam 22,2 milyar dolar destek sağlanmış­tır. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar si­gorta olmak üzere ihracatçıla­rımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz” dedi. Güney, son dönemde öne­mi gitgide artan e-ticaret/e-ih­racata yönelik yeni finansman modelleri geliştirmek için Ti­caret Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

"TL’nin cazibesini korumasını bekliyoruz”

Bu yılın ilk yarısında Türk bankacılık sektörünün; eko­nomik belirsizlikler ve küre­sel makroekonomik gelişmele­rin etkisiyle nispeten zorlu bir dönem geçirdiğini ifade eden Güney, enflasyon hedeflerine ulaşmak için atılan bu adımla­rın kredi büyümesini ve sektö­rün kârlılığını sınırladığını ifa­de etti.

Sıkı para politikası çer­çevesinde yapılan sadeleştirme adımlarının piyasanın daha iyi çalışmasını sağladığına dikkat çeken Güney, “Sonuç olarak, alınan aksiyonlar neticesinde enflasyonla mücadelede önem­li yol alınmış ve enflasyonun düşüş trendine girmesi sağlan­mıştır” dedi.

Güney, "2024’ün ikinci yarısında da finansal is­tikrar ile parasal aktarım me­kanizmasını güçlendirecek, kredi büyümesini dengeleye­cek ve özellikle mevduat tara­fında TL’ye geçişi teşvik edecek bu tür adımların devam edece­ği kanaatindeyiz” diye konuş­tu. Güney, enflasyonla mücade­le kapsamında uygulanan sıkı para politikasının yılın geri ka­lanında devam etmesi netice­sinde TL’nin cazibesini koru­masını beklediklerini ifade etti.

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları’na uygun sigorta ve finansman ürünleri sunma­ya devam etiklerini söyleyen Güney, “Katılım Esaslı Alacak Sigortası kapsamında ise teka­fül modeli ile ihracatçılarımı­zın yurt dışı satışlarından do­ğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere kar­şı sigortalıyoruz” dedi.

İhra­catçıların ve yurt dışında pro­je üstlenen firmaların rekabet gücünü artırmak amacıyla di­ğer ihracat destek kuruluşları ve bölgesel çok taraflı finansal kuruluşlar ile ortaklıklar kur­maya gayret ettiklerini dile ge­tiren Güney, bu kapsamda Af­rika’nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corpora­tion (AFC) ile hissedarlık an­laşması imzaladıklarını söy­ledi. Güney, alacak sigortası tarafında ise ihracatçıların ih­tiyaçları doğrultusuda alacak sigortası süreçlerini sadeleş­tirdiklerini belirtti.

17 bin ihracatçı destek aldı

Banka'nın desteklerinden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayısının 17 bine ulaştığını anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “2017’de Bankamızın hizmetlerinden faydalanan ihracatçı firmaların içinde KOBİ’lerin payı yüzde 60 iken 2024 yılında bu oran yüzde 85’e ulaşmıştır” dedi.

İhracatçıların taleplerini karşılamak için ilgili kuruluşlarla çalışmalar yaparak sunulan destekleri piyasanın finansman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirdiklerini belirten Güney, “Ticaret Bakanlığı ve İGE ile imzaladığımız protokolle uygulamaya alınan Prefinansman Destek Paketi kapsamında Ticaret Bakanlığınca proje/ program/statü olarak ifade edilen teşvik başvurusuna ön onay/onay verilen firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi süreçlerinde öncelik veriyoruz.

Ayrıca, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde lansmanı yapılan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile uygulamaya alınan Kadın Girişimci Sertifika Programı- TİM WİNGS kapsamında 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira ve 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladık” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son bir yılda toplam 21,9 milyar lira sermaye artırımı ile Türk Eximbank’ın öz kaynağının 70 milyar liraya ulaştığını bildiren Güney, “Türk bankacılık sektöründe yurt dışı sermaye piyasalarından ve çok uluslu finansal kuruluşlardan en çok fon sağlayan bankalardan biriyiz” dedi.

4,3 milyar dolarlık dış finansman

Geçen yıl yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan toplam 4,3 milyar dolar tutarında kaynak sağlandığını, bu kaynağın 1,3 milyar dolarlık kısmının sürdürülebilirlik kapsamında ihracatçılara kullandırılmak üzere temin edildiğini dile getiren Ali Güney, bu yılın ilk 6 ayında bu kapsamda toplam 4,6 milyar dolar tutarında fon sağlandığını, yılın geri kalan döneminde Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşu (NEXI) ve MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) garantileri ile yurt dışından fon sağlamayı planladıklarını kaydetti.