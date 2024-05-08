E-ticaret şimdi lojistikte yatırımları şekillendiriyor

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz “E- ticaretin artan rolüyle birlikte, tüketicilere rahat bir alışveriş deneyimi sunacak yatırımları geliştiriyoruz” dedi. Sürat Kargo olarak toplam iş hacimlerinin yüzde 80’inin e- ticaretten oluştuğu bilgisini veren Oğuz, ekonomide yavaşlama öngörüldüğü dönemde bile e-ticarette büyümenin devam ettiğini belirtti.

Oğuz,“- Müşteri beklenti ve memnuniyetine yönelik yatırımlar yaparak hizmet kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Sektörde bu yıl 2023 yılına benzer bir artış, yani minimum yüzde 7,5 büyüme bekliyoruz. 2023 bizim için yatırım yılı oldu. Toplamda 500 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz şirketin 2023 performansını ve 2024 hedeflerini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirirken, 2023 yılında 500 milyon TL’ye ulaşan bir büyüklükle ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılında da bu ivmeyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Cem Oğuz’un sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Sürat Kargo’nun 2023 hedefleri ne oranda gerçekleşti? 2024 hedefleri nelerdir?

2023 bizim için başarılı bir yıldı. Yeni yılda hedeflerimize ulaştık ve bir dizi yatırım yaptık. Sektörün bizimle birlikte büyüdüğünü BTK verilerinden görebiliyoruz. 2023 yılının ilk altı ayında yaklaşık 598,1 milyon posta kolisi gönderildi. Bu sayı, 2022’nin aynı döneminde 502,9 milyon adetti. Yani son bir yılda yaklaşık yüzde 19’luk bir büyüme gerçekleşti. Şirket olarak Covid döneminde yüzde 25-30 büyüdük ve sonrasında da yılda yüzde 7,5 büyümeye devam ettik.

Bunun nedeni e-ticaret hacminin son yıllarda keskin şekilde büyümesi. Ekonomide yavaşlama öngörüldüğü dönemde bile e-ticarette büyümenin devam ettiğini biliyoruz. İkame ürünlerle sepet tutarları azalabilir ama alışveriş devam eder. Sektörde bu yıla benzer bir artış öngörüyoruz. Yani minimum yüzde 7,5 büyüme bekliyoruz. 2023 yılını, ciddi yatırımlarla başladığımız bir yatırım yılı olarak özetleyebilirim.

Toplamda 500 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız bu yatırımlar ile nihai hedefimiz; artan hacmi gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız ile yönetebilmek. Aktarma Merkezlerimize eklediğimiz otomatik paket ayrıştırıcı sistemler ve buna uygun kurguladığımız sistem ve yazılımlarımız, müşteri beklentilerini karşılamamızda bize pozitif bir ivme kazandırdı.

2024 hedeflerimizde ise, artan ivmenin hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz. Gelişen ve değişen müşteri beklentilerine uygun olarak teknolojik yatırımlarımızı geliştireceğiz. Yatırımlarımızın yanı sıra, Sürat Kargo olarak spora dair yeni sponsorluklarımız ve sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile sürdürülebilir projelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz.

Sürat Kargo toplam hizmet ağı içinde e-ticaretin rolü nasıl bir gelişim izliyor?

Sürat Kargo olarak, e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte hizmet ağımızı ve operasyonlarımızı yeniden şekillendirdik. Müşterilerimize, GPS izleme ve mobil uygulamalar gibi dijital araçlarla gönderilerini takip etme imkanı sunmaya başladık.

Türkiye genelinde 46 yetkilendirilmiş kargo firması bulunuyor ve bu sayı geçen yıla oranla yüzde 15 arttı. Bu, e-ticarette ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Sürat Kargo olarak toplam iş hacmimizin yüzde 80’i e- ticaretten oluşuyor. Müşteri beklenti ve memnuniyetine yönelik yatırımlar yaparak hizmet kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. E- ticaretin artan rolüyle birlikte, tüketicilere rahat bir alışveriş deneyimi sunacak yatırımları geliştiriyoruz.

Dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımında Sürat Kargo’nun projelerinden bahsedebilir misiniz?

Sürat Kargo, dijitalleşme ve yapay zeka projeleriyle operasyonlarını verimli hale getiriyor ve müşteri deneyimini iyileştiriyor. Rota planlama ve kuryelerin anlık izlenmesi gibi konularda dijitalleşmeyi öncelikli hale getirerek müşteri memnuniyetini arttırıyor. Böylelikle rekabetçi bir avantaj elde ediyor. Bu yıl itibariyle aktarma merkezi sayısı 26’ya yükseldi ve 6 adet otomatik paket ayırıcı sistem kuruldu. 2023’te 500 milyon lirayı aşan bir yatırım yapıldı ve 2024 yılında da teknolojiye yatırım yapmaya devam edecek.

Türkiye’nin lojistikte hub olma özelliğini mevcut konjonktürde nasıl görüyorsunuz? Yakın coğrafyalardaki konjoktürel gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin geniş uluslararası taşıt filosuna ve dinamik bir lojistik sektörüne sahip olduğunu gururla belirtebiliriz. Bütün bunlar, ülkemizin bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden ve transit ülkelerinden birisi olma potansiyelini güçlendiriyor. Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kolay erişim olanağı sağlayan avantajlı bir coğrafi konumumuz var ve bu da bizi bölgede bir üs yapabilir.

Nitekim 2023-2025 Orta Vadeli Program’da bu konuya geniş yer verildiğini memnuniyetle görüyoruz. Başta demiryolu olmak üzere sürdürülebilir ulaşım sistemine geçişi kolaylaştıracak teknolojik dönüşümlere yönelik projeler geliştirilmesi gündemimizde. Bizler, farklı bir büyüme hedefi ile ilerliyoruz. 2023 yılında başlattığımız Trendyol ile Azerbaycan operasyonumuza 2024 yılı içerisinde MENA bölgesini kapsayacak iş birliklerimiz ile pazar payımızı arttırıp lider olmayı hedefliyoruz.

Lojistikte çözüm bekleyen konuların başında hangi sorun noktaları geliyor ve çözüm önerilerinizi öğrenmek isteriz?

Bu soruyu, kargo sektörünün çok hızlı büyümesiyle ilişkilendirerek yanıtlamak isterim. Biz sektör olarak çok önemli bir istihdam kaynağı oluşturuyoruz. Euromonitor’ün yaptığı araştırmaya göre, hacim olarak sektörün 2025 yılında 2,3 katı büyüyeceği öngörülüyor. Biz de istihdam yaratmaya devam edeceğiz. Teknoloji yatırımlarına rağmen, insana olan ihtiyacımız artmaya devam ediyor.

Teslimat süreçleri ve güvenlik, artan maliyetler, çevresel faktörler ve yüksek talep dönemlerinde kapasite sorunu gibi birden fazla sorun ile karşılaşıyoruz. Ancak, yenilikçi teknoloji kullanımı ve kullanıcı dostu teknolojiler ile birlikte bu tarz sorunların önüne geçmeye dikkat ediyoruz. Elektrikli araçlar, alternatif yakıtlar ve optimize edilmiş rotalar gibi sürdürülebilir taşımacılık çözümlerini benimseyerek çevresel etkileri azaltmaya önem veriyoruz.

Yöneticilerimizin yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor

Cem Oğuz “2023 yılında sektörel ve teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, Kadın A Milli Takımları’nın ana sponsoru olduk ve Yılport Samsunspor’un resmi taşıma sponsorluğunu üstlendik. Özellikle, Kadın A Milli Takımları’nın ana sponsoru olmamız, bizim, Sürat Kargo olarak, pozitif ayrımcılığı vurgulamamız açısından çok önemli bir adım oldu. Şirket yönetiminde de bu prensibi benimsedik ve kadromuza baktığımızda yöneticilerimizin %70’ini kadınların oluşturduğunu görüyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlikte en önemli öncelik iyi planlama

Sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz?

Sürat Kargo olarak, sürdürülebilirlik konusunda bütünsel bir yaklaşıma sahibiz. Sıfır atık projesini ilk uygulayan şirket biz olduk ve elektrikli araçlara yaptığımız yatırımlarla bu alandaki taahhütlerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl, filomuzdaki elektrikli araç sayımızı artırmayı planlıyoruz. Ancak, en önemli konu, kaynak tüketiminin en aza indirilmesi için yaptığımız planlama. Teknoloji, kuryelerimizin rotalarını belirlememize yardımcı oluyor. Şubelerimizin önüne elektrikli araç şarj istasyonları kurmayı planlıyoruz ve aktarma merkezlerimize güneş panelleri kurmayı düşünüyoruz. Bütün bunlar içinde hangisine daha fazla önem verdiğimizi sorarsanız, planlama diyebiliriz. Çünkü elektrikli araç da karbon emisyonu salıyor. Onun daha az kullanımı, alternatif hizmet noktalarının artırılması da çok önemli.