e-ticaret sitelerinde yaşanan yavaşlık her yıl 2,5 milyar dolar kaybettiriyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret sektörü hızla büyürken, e-ticaret sitelerinin kusursuz müşteri deneyimi yaratması ve çevik bir güvenlik ağı oluşturması kritik bir önem taşıyor. Öyle ki WPForms’un açıkladığı verilere göre dünya genelinde sayısı ortalama 18 milyona ulaşan e-ticaret siteleri yavaşlık nedeniyle her yıl yaklaşık 2,5 milyar dolar kaybederken, her gün 300 binden fazla e-ticaret sitesi de siber saldırıya uğruyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak isteyen e-ticaret siteleri ise çözümü web hosting (barındırma) sağlayıcılarında buluyor.

Barındırma sistemlerinin paylaşımlı sunucular üzerinden ihtiyaç duyulan kaynaklarla hizmet verdiğini ve kolay bir şekilde yönetilebildiğini söyleyen Alastyr Kurucusu Serkan Koç, “Şirketler son dönemde teknolojik altyapı yatırımlarını artırdı ve yeni nesil hosting hizmetlerine yöneldi. Bu hosting sistemleri, çağın en güncel yazılım ve donanım bileşenleriyle çalışarak adeta kiralık sunucu performanslarıyla yarışır hale geldi, hem de farklı sektörlerde kendine yer bulmaya başladı. Özellikle e-ticarete yeni atılan işletmeler, daha uygun maliyet, en yüksek performans, personel gideri oluşturmama, kaynak ve güvenlik kriterlerine uyma gibi sebeblerle bu hizmetleri sunan servis sağlayıcıları tercih ediyor. Ancak güvenlik ve verimliliği artıracak hizmetlere ulaşmak için doğru servis sağlayıcısının seçilmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Yüksek erişilebilirlikli Cluster kullanılıyor

Serkan Koç, “E-ticaret sitesinin kurulumu, ürünlerin listelenmesi, yazılım performans optimizasyonu, SEO çalışmaları ve reklam harcamaları düşünüldüğünde, diğer internet sitelerine kıyasla daha fazla emek ve bütçe gerekiyor. Hosting hizmetinin yetersiz kalması ise olası kesintilere ve güvenlik açıklarına yol açarak, projeye harcanan işgücünün ve yatırımın boşa gitmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla e-ticaret işletmelerinin hosting servis sağlayıcısını seçerken dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bunların başında, seçilen firmanın sektördeki tecrübesi, teknolojik altyapısı ve güvenilirliği çok önemli” ifadelerini kullandı.

Hosting sağlayıcısının tecrübe ve teknolojik altyapısının yanı sıra, sunucularının bulunduğu lokasyonun Türkiye'de olması hem veri güvenliği hem de web sitesine giren kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşayacağına dikkat çeken Alastyr Kurucusu Serkan Koç, "Bir sağlayıcının uzun zamandır sektörde olması, müşterilerine 7/24 kesintisiz teknik destek hizmeti sunması, fiyat politikaları geliştirmesi, farklı platformlar üzerinde olumlu yorumlar alması, ücretsiz yedekleme hizmeti sunması hizmet kalitesi açısından kullanıcılarda bir fikir oluşturabilir" dedi. Sağlayıcının web sitesinin modern bir tasarıma sahip olması, hizmetlerin açıklamalarının tatmin edici olması ve sunduğu teknolojileri detaylarıyla anlatıyor olması gerekiyor. Bu doğrultuda Alastyr, hosting ve bulut servislerinin altyapısının tamamını dünya standartı yazılımlar ve donanımlarla oluşturmuş ve bu sunucuları kendi binasında bulunan veri merkezinde barındırmaktadır.

Müşteri portföyünde yüzde 20'lik artış

Serkan Koç, hizmetleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Kullandığımız güncel donanım ve network cihazlarımızla, enerji ve iklimlendirme gibi bileşenler ile kesintisiz hizmet verecek bir yapıya sahibiz. Bu özellikler, sektör standartlarının üstünde performans, güvenlik ve süreklilik sağlamamıza olanak tanıyor. Bu kriterleri yerine getirebilmek için uçtan uca yedekli network ve yine tam yedekli SSD storage ile birlikte yüksek erişilebilirlikli Cluster (Birden fazla sunucunun tek bir amaç için çalışması) mimarisi kullanıyoruz. Ayrıca herhangi bir yoğunlukta darboğaz yaşanmaması için, mevcut işlemci ve ram kullanımımızın 2 katına kadar olan kaynağı aktif olarak bulunduruyoruz. Böylece olası donanım arızalarının kesinti yaratmasının önüne geçiyoruz.”Bu yedekliliğe ek olarak birden fazla gün için tüm hizmetlerimizi farklı donanımlara yedekliyoruz. Bulut teknolojileri ve sanallaştırma servislerinde önemli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyleyen Alastyr Kurucusu Serkan Koç, “Son 5 yılda ciromuzun önemli kısmını teknoloji altyapımıza yatırdık. Müşteri portföyümüzü her yıl %20 civarında arttırıyoruz, ama asıl önemli olan müşteri sayımızı arttırırken mevcut ve yeni müşterilerimizin memnuniyetini de en yüksek seviyede tutabiliyor olmamız.