“e-ticaretin büyümesiyle fintek’in rolü arttı”
Finansal teknoloji sektöründe küresel çapta rekabet hızla artıyor. e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte fintek’lerin daha da önemli bir rol üstlendiklerini söyleyen Paratim Genel Müdürü Gökhan Orhun, "Yeni nesil ödeme sistemimizle ticari ve bireysel kullanıcılara fintek ekosistemine katkı sağlıyoruz" dedi.
Birol BOZKURT
Finansal teknoloji sektörü, dijitalleşme ve inovasyonun etkisiyle küresel çapta büyük bir dönüşüm geçiriyor. Dünya genelinde bankacılık ve ödeme hizmetlerine erişimi kolaylaştıran fintek çözümleri, bireyler ve işletmeler için finansal süreçleri hızlandırırken maliyetleri azaltıyor. Türkiye’de de fintek ekosistemi hızla gelişirken, dijital ödeme sistemleri sektörün lokomotifi olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de e-ticaret pazarı 2023 yılında yüzde115,15 oranında büyüyerek 1,85 trilyon TL hacme ulaştı. Aynı dönemde işlem sayısı yüzde22,25 artışla 5,87 milyar adede çıktı. Bu büyüme, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının dijital ticaretteki rolünü daha da kritik hale getirdi.
Sektörün geldiği son durumu ve gelecek dönem hedeflerini Paratim Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun ile konuştuk. Paratim’in, çevrim içi satış yapan işletmelere, her banka ile ayrı ayrı oran pazarlığı yapmadan, avantajlı oranlarla hizmet sunduğunu söyleyen Gökhan Orhun, “E-ticaret firmalarına büyük bir kolaylık sağlıyoruz.
Burada bizim fintek’ler olarak rolümüz giderek artıyor. Güvenli ödeme altyapımız ve çeşitli ödeme seçenekleri sunarak, işletmelerin online satışlarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye’deki fiziki POS sayısı 2 milyonun üzerinde iken, sanal POS’lardan yapılan işlem sayısı 207,2 milyon ve toplam işlem hacmi 349,7 milyon TL’ye ulaştı. Paratim, bu verilerin gösterdiği gibi ticaretin dijitalleşmesi sürecinde kilit bir rol oynayarak, cep POS, linkle ödeme gibi çözümlerle işletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştırıyor ve daha hızlı ödeme almalarına olanak tanıyor” diye konuştu.
“İnovatif çözümlerle fark yaratıyoruz”
Bu dinamik yapının içinde Paratim’in, hem bireysel hem ticari kullanıcılar için sunduğu inovatif çözümlerle fark yarattığına dikkat çeken, Paratim Genel Müdürü Gökhan Orhun, 2024 hedeflerini açıklarken, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonu şirketin büyüme stratejisinin temel taşları olarak tanımlıyor. “2024’te dijital ödeme sistemlerinde öncü rolümüzü pekiştirirken, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize entegre edeceğiz,” diyen Orhun, şirketin fintek alanındaki konumunu güçlendirme hedeflerini paylaştı.
Paratim, 2015 yılında kurulduktan sonra Haziran 2017’de BDDK’dan Ödeme Kuruluşu Lisansı alarak ödeme hizmetleri sektöründe faaliyetlerine başladı. Ağustos 2023’te ise TCMB’den Elektronik Para Lisansı alarak faaliyet alanını genişletti. Şirket, özellikle Mayıs 2023’teki yönetim değişikliği ve vizyon yenilenmesiyle odağını yeni nesil ödeme sistemleri ve dijital cüzdan ürünlerine kaydırarak fintech alanında önemli bir oyuncu haline geldi.
Paratim, başlangıçta fatura ödeme, faturasız hatlar için GSM TL yükleme ve yurt içi para transferi hizmetleriyle sektöre giriş yaptı. Ancak, değişen stratejisiyle birlikte, ticari ve bireysel kullanıcılar için sunduğu hizmet yelpazesini genişletti. Paratim, dijital cüzdan, fiziksel ve sanal POS çözümleri, linkle ödeme, cep POS gibi ticari çözümlerle işletmelere operasyonel verimlilik sağlıyor. Bireysel kullanıcılara ise para transferlerinden fatura ödemelerine, sadakat programlarından nakit iade kampanyalarına kadar geniş bir dijital ödeme deneyimi sunuyor.
Ticari ve bireysel müşterilere yeni nesil çözümler
Paratim’in ticari çözümleri arasında fiziksel POS, sanal POS, linkle ödeme ve ön ödemeli ticari kartlar gibi seçenekler bulunduğunu söyleyen Gökhan Orhun, “İş modellerine göre esnek ve özelleştirilebilir çözümler sunarak farklı sektördeki ticari müşterilerimize operasyonel kolaylık sağlıyoruz. Ticari müşteriler, Paratim sayesinde gelir ve giderlerini tek bir platformdan yönetip, ödeme alma süreçlerini hızlandırarak nakit akışlarını daha stabil hale getirebiliyor. Bireysel kullanıcılar için ise dijital cüzdan hizmetleri öne çıkıyor” diye konuştu.
“İnovasyonu şirket kültürünün parçası yaptık”
Paratim’in Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemine yaptığı katkılara da değinen Paratim Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun, “Türkiye’de fintek ekosisteminin gelişimi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu alanda hem genç girişimcilere hem de sektördeki diğer oyunculara destek veriyoruz. 2025 yılında da bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi. Paratim, fintek girişimlerine sunduğu teknolojik altyapı ve işbirlikleriyle ekosistemin büyümesine katkı sağlıyor. İnovasyonu şirket kültürünün bir parçası haline getirdiklerini ve bu yaklaşımla hem yerel hem de global pazarda büyümeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Orhun, “Dijital ödeme sistemlerindeki öncülüğümüzü devam ettirmek ve sektördeki konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.