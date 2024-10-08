“e-ticaretin büyümesiyle fintek’in rolü arttı”

Birol BOZKURT

Finansal teknoloji sek­törü, dijitalleşme ve inovasyonun etkisiy­le küresel çapta büyük bir dö­nüşüm geçiriyor. Dünya ge­nelinde bankacılık ve ödeme hizmetlerine erişimi kolaylaş­tıran fintek çözümleri, birey­ler ve işletmeler için finansal süreçleri hızlandırırken ma­liyetleri azaltıyor. Türkiye’de de fintek ekosistemi hızla ge­lişirken, dijital ödeme sistem­leri sektörün lokomotifi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de e-ticaret pazarı 2023 yılında yüzde115,15 ora­nında büyüyerek 1,85 trilyon TL hacme ulaştı. Aynı dönem­de işlem sayısı yüzde22,25 ar­tışla 5,87 milyar adede çıktı. Bu büyüme, ödeme ve elektro­nik para kuruluşlarının dijital ticaretteki rolünü daha da kri­tik hale getirdi.

Sektörün gel­diği son durumu ve gelecek dö­nem hedeflerini Paratim Ge­nel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun ile ko­nuştuk. Paratim’in, çevrim içi satış yapan işletmelere, her banka ile ayrı ayrı oran pazar­lığı yapmadan, avantajlı oran­larla hizmet sunduğunu söyle­yen Gökhan Orhun, “E-ticaret firmalarına büyük bir kolaylık sağlıyoruz.

Burada bizim fin­tek’ler olarak rolümüz giderek artıyor. Güvenli ödeme altyapı­mız ve çeşitli ödeme seçenekle­ri sunarak, işletmelerin online satışlarını artırmalarına kat­kıda bulunuyoruz. Bankalara­rası Kart Merkezi (BKM) veri­lerine göre, Türkiye’deki fiziki POS sayısı 2 milyonun üzerin­de iken, sanal POS’lardan ya­pılan işlem sayısı 207,2 milyon ve toplam işlem hacmi 349,7 milyon TL’ye ulaştı. Paratim, bu verilerin gösterdiği gibi ti­caretin dijitalleşmesi sürecin­de kilit bir rol oynayarak, cep POS, linkle ödeme gibi çözüm­lerle işletmelerin günlük ope­rasyonlarını kolaylaştırıyor ve daha hızlı ödeme almalarına olanak tanıyor” diye konuştu.

“İnovatif çözümlerle fark yaratıyoruz”

Bu dinamik yapının içinde Paratim’in, hem bireysel hem ticari kullanıcılar için sundu­ğu inovatif çözümlerle fark ya­rattığına dikkat çeken, Paratim Genel Müdürü Gökhan Orhun, 2024 hedeflerini açıklarken, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonu şirketin büyü­me stratejisinin temel taşları olarak tanımlıyor. “2024’te di­jital ödeme sistemlerinde öncü rolümüzü pekiştirirken, sür­dürülebilirliği tüm iş süreçle­rimize entegre edeceğiz,” diyen Orhun, şirketin fintek alanın­daki konumunu güçlendirme hedeflerini paylaştı.

Paratim, 2015 yılında kurulduktan son­ra Haziran 2017’de BDDK’dan Ödeme Kuruluşu Lisansı ala­rak ödeme hizmetleri sektö­ründe faaliyetlerine başladı. Ağustos 2023’te ise TCMB’den Elektronik Para Lisansı alarak faaliyet alanını genişletti. Şir­ket, özellikle Mayıs 2023’teki yönetim değişikliği ve vizyon yenilenmesiyle odağını yeni nesil ödeme sistemleri ve diji­tal cüzdan ürünlerine kaydıra­rak fintech alanında önemli bir oyuncu haline geldi.

Paratim, başlangıçta fatu­ra ödeme, faturasız hatlar için GSM TL yükleme ve yurt içi pa­ra transferi hizmetleriyle sek­töre giriş yaptı. Ancak, değişen stratejisiyle birlikte, ticari ve bireysel kullanıcılar için sun­duğu hizmet yelpazesini geniş­letti. Paratim, dijital cüzdan, fi­ziksel ve sanal POS çözümleri, linkle ödeme, cep POS gibi tica­ri çözümlerle işletmelere ope­rasyonel verimlilik sağlıyor. Bireysel kullanıcılara ise para transferlerinden fatura öde­melerine, sadakat programla­rından nakit iade kampanyala­rına kadar geniş bir dijital öde­me deneyimi sunuyor.

Ticari ve bireysel müşterilere yeni nesil çözümler

Paratim’in ticari çözümle­ri arasında fiziksel POS, sanal POS, linkle ödeme ve ön öde­meli ticari kartlar gibi seçe­nekler bulunduğunu söyleyen Gökhan Orhun, “İş modelleri­ne göre esnek ve özelleştirile­bilir çözümler sunarak fark­lı sektördeki ticari müşterile­rimize operasyonel kolaylık sağlıyoruz. Ticari müşteriler, Paratim sayesinde gelir ve gi­derlerini tek bir platformdan yönetip, ödeme alma süreçle­rini hızlandırarak nakit akış­larını daha stabil hale getirebi­liyor. Bireysel kullanıcılar için ise dijital cüzdan hizmetleri öne çıkıyor” diye konuştu.

“İnovasyonu şirket kültürünün parçası yaptık”

Paratim’in Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemine yaptığı katkılara da değinen Paratim Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun, “Türkiye’de fintek ekosisteminin gelişimi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu alanda hem genç girişimcilere hem de sektördeki diğer oyunculara destek veriyoruz. 2025 yılında da bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi. Paratim, fintek girişimlerine sunduğu teknolojik altyapı ve işbirlikleriyle ekosistemin büyümesine katkı sağlıyor. İnovasyonu şirket kültürünün bir parçası haline getirdiklerini ve bu yaklaşımla hem yerel hem de global pazarda büyümeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Orhun, “Dijital ödeme sistemlerindeki öncülüğümüzü devam ettirmek ve sektördeki konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.