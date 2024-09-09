EBRD'den Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolar kredi

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding ve EnBW AG'nin ortak girişim şirketi olan firma şu anda 730 MW yenilenebilir kurulu kapasite işletiyor ve inşa halindeki projeler tamamlandığında 935 MW kurulu kapasiteye ulaşacak.

Rüzgar enerjisi yatırımları, 382 GWh yenilenebilir enerji üreterek yıllık CO2 emisyonunu 243 bin ton azaltacak.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu'nda Enerji Avrasya, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Aida Sitdikova, ortaklık hakkında şunları söyledi:

"Borusan EnBW Enerji gibi önemli oyuncuların Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde öncülük etmesi hayati önem taşıyor. Bu örnek proje yalnızca emisyonları azaltıp ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin iklim hedefleri için bir hızlandırıcı görevi görecek."

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Ülkenin yeşil dönüşümü ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaya devam ediyoruz. 116 MW kurulu güce sahip yeni karasal rüzgar santrallerine sağlanan finansman bu kararlılığın somut bir göstergesidir. Bu yatırımlarla hem enerji üretim kapasitesini artırarak ülkenin enerji ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayacağız hem de sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız. Balabanlı rüzgar enerjisi santralimizin (RES) kapasite artırımı ve Pelit RES, enerji arz güvenliğinin sağlanması, uygun fiyatlı enerji temini ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik öneme sahip. Bu projelerin bir diğer önemli ayağı ise kapsayıcılık. Yenilenebilir enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.