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EBRD'den Borusan Lojistik için 33,2 milyon dolar finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret AŞ'ye 33,2 milyon dolar finansman sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Bankadan yapılan açıklamada, kredinin, şirketin rekabet gücünü artıracak önlemler de dahil olmak üzere sermaye harcamalarını finanse etmek amacıyla sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, EBRD'nin başta özel sektör olmak üzere Türk ekonomisine 19 milyar avrodan fazla yatırım yaparak ülkedeki sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkıda bulunduğu aktarıldı.

Finansman, Borusan Lojistik bünyesindeki Borusan Limanı'nın faaliyetlerini genişletmesine, şirketin dijitalleşmesini hızlandırmasına ve lojistik filosunu yenilemesine katkı sağlayacak.