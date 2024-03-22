Eczacıbaşı VitrA, atık olarak kabul edilen malzemelere yeniden hayat verdi

Dünya nüfusunun 2050'ye kadar 10 milyarı zorlaması beklenirken, doğal kaynaklara talep gün geçtikçe artıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Küresel Riskler Raporu'na göre, doğal kaynak ve hammadde kıtlığı önümüzdeki 10 yıl için en büyük risklerden biri olarak görülüyor. Bu tablo, başta üreticiler olmak üzere iş dünyasının döngüsel ekonomiye yönelmesini ve doğal kaynak kullanımını azaltmasını hızlandırıyor. Bu kurumlar arasında yer alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de sürdürülebilirlik yaklaşımını destekleyen yeni bir ürünün tanıtımını yaparak döngüsel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor.”

Bilecik, Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde geliştirilen yenilikçi çözümler sayesinde üretimine başlanan çevre dostu ürün, dünyanın ilk ve tek %100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosu özelliğini taşıyor. İçerik olarak yaklaşık %100’ü, kırık seramikler de dahil olmak üzere üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretilen lavabolar sayesinde, küresel ısınmaya üretim süreci kaynaklı etki ürün başına %30 azalıyor.

“Sürdürülebilir tasarım konusunda yeni bir standart ortaya koyduk”

İlk olarak kasım ayında düzenlenen UNICERA Fuarı’nda tanıtılan %100 geri dönüştürülmüş çanak lavabolar, mat bej renkte ve 5 farklı formda sunuluyor. Seramik lavabo; su emme, çatlamaya karşı direnç, kimyasal maddelere ve lekelere karşı direnç koşullarına göre kil bünye ve semi-vitrifiye bünye şartlarını sağlıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen seramik sağlık gereçlerinin (SSG) ilk örneğine imza attıklarını, geri dönüştürülmüş ürün gamını zenginleştirmeyi planladıklarını söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “VitrA’nın sürdürülebilirlik konusundaki vizyon ve öncülüğünü yansıtan çevreci lavaboyla, seramik sektöründe sürdürülebilir tasarım konusunda yeni bir standart ortaya koyduk.Yenilikçi bir iş modeli ve döngüsel tasarım ilkeleri doğrultusunda, SSG üretiminden doğan atıklarımızı, başka bir fabrikaya hammadde olarak göndermek yerine, kendi üretim sürecimizde yeniden kullanmaya başladık” açıklamasını yaptı.

“%100 geri dönüştürülmüş lavabo, daha az kaynak kullanma, atıkları en aza indirme ve döngüsel ekonomiye katkıyı en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımızı temsil ediyor” diyen Özgen Özkan, bu sayede doğal kaynakları ve ekosistemleri korumalarının​, çevresel etkiyi ve karbondioksit salımını azaltmalarının, artan maliyetlerin önüne geçmelerinin ve hammadde kısıtları ile risklerini aşmalarının mümkün olduğuna dikkat çekti.

Sırlama için de geri dönüştürülmüş malzemeler araştırılıyor

Çevre dostu lavaboların, VitrA Hygiene teknolojisiyle kaplandığını belirten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “Sırlama için de geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması konusunda ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Paketleme malzemelerinden yeni ikon kullanımına kadar farklılaştırılan lavaboların ardından, %100 geri dönüştürülmüş malzemelerle duş teknesi, eviye, tezgah üstü ve etajerli lavabo gibi yeni ürünler üreterek gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin çevre dostu lavabolarla benimsediği üretim yaklaşımı, döngüsel ekonomiye katkıyı en üst seviyeye çıkarıyor. ISO 14040:2006 ve 14044:2006 standartlarına uygun yapılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonuçlarına göre, atıkların kullanılması çevresel etkilerden küresel ısınma potansiyelini %30 oranında iyileştiriyor. Geri dönüştürülmüş lavaboların üretilmesi sayesinde, ürün başına, daha az hammadde kullanılarak %36'lık iyileştirmeyle yaklaşık 5 kg hammadde tasarrufu elde ediliyor. Elektrik konusunda da %38 iyileştirmeyle 2,48 Kwh tasarruf sağlanıyor.