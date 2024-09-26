Edenred Türkiye'nin yeni Satış Direktörü Serdar Tarhan

Edenred Türkiye'nin Satış Direktörlüğü'ne getirilen Serdar Tarhan, şirketin satış stratejisi ve hedeflerini yönetecek ve 35 bini aşkın kurumsal müşterisi için 70 bin üye restoran, kafe, büfe, market ve binlerce akaryakıt istasyonuna hizmet taşıyan firmanın tüm satış operasyonlarından sorumlu olacak.

Kariyerine 1996'da Kart-Sis'te Ürün Satış Uzmanı ve Proje Lideri olarak başlayan Serdar Tarhan, 1999'da Dell Computer'de Satış Müdürü pozisyonuna getirildi. Daha sonra Compaq Computer bünyesinde yeni bir iş birimi kurarak Global Müşteriler Satış Müdürü olarak görev alan Tarhan ardından HP Türkiye bünyesinde çalışmalarına devam etti.

SAS Institute ve Millenicom Telekomünikasyon'un kuruluşunda da yer alan Tarhan daha sonra 12 yıl boyunca kariyerini sürdürdüğü Turkcell'e katıldı. Tarhan, Turkcell bünyesinde Stratejik ve Büyük Müşteriler Satış Müdürü ve Kurumsal Satış Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 2022'den bu yana Rubrik Türkiye'nin Ülke Müdürü olarak görev yaptı.