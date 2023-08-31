Ege Plastik'ten bedelsiz sermaye artırımı kararı
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı. Şirketin 400 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 27.825.600,89 TL’den 190.615.223,00 TL’ye artırılmasına ilişkin karar zmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 27.825.600,89 TL’den 190.615.223,00 TL’ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6. maddesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29 Ağustos 2023 tarih ve 10903 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.