Egea Tofaş'ı rekora taşıdı

05 Şubat 2018

Türkiye pazarının en çok satan otomobili olan Egea, ihracattaki performansı ile Tofaş'a üretim rekoru getirdi.

Tofaş, 2017 yılında 384 bin araç üretirken bunun 271 binini ihraç etti. Bu dönemde şirketin cirosu yüzde 23 artışla 17,5 milyar TL'ye ulaştı. Tofaş, 3,25 milyar dolar ihracat geliri elde etti ve yüzde 32 büyüme ile 1 milyar 283 milyon TL net kâr açıkladı.

Firmanın bilançosuna ilişkin değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "2016 yılı Tofaş tarihine rekorlar yılı olarak geçmişti. 2017 yılında da üretimde liderliğimizi devam ettirdik ve yeni yıla bir kez daha rekorla girdik. Faaliyetlerimiz neticesinde yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettik" dedi.

Tofaş'ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları ile iç pazarda yaklaşık 123 bin adet satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroldu şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv pazarında 2017'de görülen yüzde 3'lük daralmaya karşın Tofaş çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimizi yüzde 12,7 oranında artırma başarısı gösterdik. Pazar payımızın bu artışında Fiat Egea modellerinin dikkat çeken performansı önemli rol oynuyor. Pazara sunduğumuzdan bu yana büyük ilgi gören Egea model ailemiz bir önceki yılın ardından 2017'de de Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olarak bizleri gururlandırdı. Sadece Egea'nın otomobil pazarındaki payı yüzde 6,6'ya ulaştı"