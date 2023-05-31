Ekici, Sial China Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Ekici, Asya'nın en büyük gıda fuarlarından biri olan, Sial China’ya katılım sağladı. Sial China Gıda Fuarı 5.500 katılımcısı ve 180 bin profesyonel ziyaretçisi ile 18-20 Mayıs tarihleri arasında Şangay’da gerçekleşti. Çinli katılımcılarla birlikte birçok ülkeden ziyaretçilerin, zincir marketlerin, dağıtıcıların ve dünya çapında otel, restoran ve hastane tedarikçisi HORECA kanalında faaliyet gösteren alıcıların yer aldığı fuarda, Ekici Peynir eşsiz lezzeti ile dikkat çekti.

Fuar boyunca özellikle Çin pazarındaki alıcılardan yoğun ilgi gördüklerini ve zincir marketlerle önemli görüşmeler sağladıklarını belirten Ekici Genel Müdürü Burçin Ekici, “Sial China gıda fuarında birbirinden lezzetli peynirimiz yer aldı. Süzme Peynir, Klasik Beyaz Peynir, Klasik Keçi Beyaz Peynir başta olmak üzere 12 çeşit ile 2022 yılında giriş yaptığımız Çin pazarında özellikle Lokum Kıvamında Beyaz Peynir ile fark yarattık.

"Çin pazarında büyümek hedeflerimiz arasında yer alıyor"

Lokum Kıvamında Beyaz Peynir’in öncülüğünde tüm ürün gruplarımız ile Çin pazarında büyümek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla birlikte mevcutta yer alan ürün gruplarımızın yanı sıra Çin pazarında talep görme potansiyeli yüksek olan sürülebilir ve beyaz peynir kategorisindeki ürünlerle ilgili olarak da AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek bu pazara yönelik yeni ürünler geliştirmeyi planlıyoruz. Fuar boyunca standımız Ekici Peynirlerini tatmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekti” dedi.