Ekonomi politikaları öngörülebilirliği artırdı

Birol BOZKURT

Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarına rağmen kredilerde genişleme sürüyor. Ticari kredi tarafında da büyüme sürerken geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan verilere göre ticari ve diğer krediler, 10 trilyon 73 milyar liraya yükseldi.

Taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartları ise 2,1 trilyon TL’ye, KOBİ kredileri ise 3,5 trilyon TL’ye çıktı. Merkez Bankası’nın son dönemde attığı adımları ve Yapı Kredi’nin KOBİ, ihracatçı ve reel sektöre verdiği destekleri, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan ile konuştuk. Uygulanan makroekonomik politikaların piyasadaki beklentileri olumlu yönde etkilediğini ve öngörülebilirliği artırdığını söyleyen Cahit Erdoğan, “Normalleşme adımlarıyla birlikte ticari kredilerde bir miktar genişleme yaşadık.

Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler, global trendler ve yurt içi ekonomik konjonktürün kredi faaliyetlerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. İhracat, turizm ve yatırım amaçlı, katma değer yaratacak ticari kredilerde büyüme devam edecek. Yapı Kredi olarak hem kendi kaynaklarımız hem de KGF, İGE ve diğer yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlarla yürüttüğümüz kredi programlarıyla firmaların finansman ihtiyaçları için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

"Amacımız dijitali ‘ana kanal’ haline getirmek"

Dijitalleşmeyi öncelediklerinin altını çizen Yapı Kredi GMY Erdoğan, “Tüzel müşterilerimize yönelik özellikle dijitalleşme projelerimizde vizyonumuz; dijital kanallarımızı tüzel müşterilerimizin hizmet aldığı ‘ana kanal’ haline getirmek. Bu doğrultuda yeni dijital servis modellerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüzel müşterilerimizin; istihdam yaratma, ihracat ve bölgesel kalkınma gibi nedenlerden ötürü ekonomiye kattığı değeri de çok önemsiyoruz.

Bu nedenle Yapı Kredi olarak, ülke ekonomimizin lokomotifi tüzel müşterilerimizi, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle daima destekleyecek ve önlerindeki sınırları kaldırmaya devam edeceğiz. Ticari hesap açılışından başlayarak uçtan uca dijitalden hizmet sunduğumuz firmalar, nakit akış yönetimi, çek ve senet işlemleri ve maaş ödemeleri gibi 800’ün üzerinde işlemi Bankamızın kurumsal dijital kanallarından, zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.

Nakit akış takibi dijitalleşiyor

Dijital kanalları üzerinden hizmete sundukları hizmetleri anlatan Erdoğan, şunları söyledi; “Nakit Akışım modülü sayesinde müşterilerimizin nakit akışlarını rahatça takip edebilmelerine olanak sağlayarak, finansal stratejilerini kolayca planlamasına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca nakit akışlarını farklı para birimleri ile takip etmek isteyen müşterilerimiz, nakit akışlarını dolar ya da euro döviz cinsinden görüntüleyebiliyor, düzenli yaptıkları ödemelerden hareketle akıllı tavsiyeler alabiliyor ve nakit pozisyonlarına uygun ürün önerilerinden faydalanabiliyor. Ayrıca müşterilerimiz yurt içi ve yurt dışı tedarikçi ödemelerini ‘Banko’ adını verdiğimiz toplu ödeme sistemlerinden hızlı ve pratik şekilde tamamlayabiliyor.”

“İhracatçılara desteklerimiz sürecek”

Yapı Kredi Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi, vadeli mal ve hizmet ihracatından doğan alacakların iskonto edilmesi yoluyla finansman desteği sağlıyor.

İGE kefaletiyle ihracatçıların yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen Cahit Erdoğan, “İhracatçı müşterilerimizin, dönüşüm yolculuklarında bizi en önemli finansal çözüm ortakları olarak görmelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye ayrılan fonların kullandırımında önemli bir rol üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere özel destekler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle 2022’de başlatılan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (TURWIB) kapsamında kadın işletmeleri tanımına uyan firmalara KGF kefaletiyle kredi imkânı sunduklarını söyleyen, Cahit Erdoğan, şunları söyledi: “Kadın Girişimci Kredimiz ile en az yüzde 51 ve üzeri hissesi kadın ortağa ait firmalara özel olarak uygun fiyatlar ile sunarken, kredi dosya masrafında da yüzde 50 indirim imkânı sunuyoruz. Kadın girişimci kredimizin yanı sıra İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile yaptığımız iş birliği kapsamında da İhracatta Kadını Destekleme Paketi ile İGE teminatıyla ihracat taahhütlü kredi imkânı sağlıyoruz.

KOSGEB’in KOBİ tanımına uygun olan, ortaklık paylarının en az yüzde 51’i kadınlara ait olan ya da yönetim organı üyelerinin asgari yüzde 20’sinin kadın olduğu ve en az 1 idari görevde kadınların bulunduğu ya da genel işletme yönetimi sorumluluğunun bir veya birden fazla kadında bulunduğu firmalar İGE teminatlı kredi programımızdan yararlanabiliyor. Program şartlarına uygun firmalara avantajlı faiz oranları ile 24 aya varan vade ile kredi desteği sağlıyoruz.”

“E-ihracata ilgi artıyor”

Dünyada ve ülkemizde e-ihracatın da yukarı yönlü güçlü bir ivmesi olduğunu gördüklerinin altını çizen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, “Küresel anlamda e-ihracat hacminin 2026’da 4.8 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Biz de bu alanda tüzel müşterilerimize destek olabilmek adına gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle işletmelerin dijital dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde adım atmasını ve işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Çünkü fiziksel mağazaların coğrafi sınırlamalara tabi olduğu dönemler artık geride kaldı. İnternet üzerinden, dünyanın herhangi bir yerindeki müşterilere ulaşmak, e-ihracat ile mümkün. Ayrıca e-ihracat ile işletmeler yeni pazarlara daha hızlı giriş yapma ve daha geniş bir müşteri tabanına ulaşma imkânı buluyor” diye konuştu.