EKOS Electric global marka olmayı hedefliyor

Birol BOZKURT

Şirketlerin son dönemde halka arzlara olan ilgisi tavan yapmış durumda. Hem finansa erişim hem kurumsallaşma hem de bilinirliğe katkı sağlamak isteyen şirketler halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kapısını çalıyor. Bu kapsamda hali hazırda SPK’ya başvuran şirket sayısı 80’i geçti.

O şirketlerden biri de EKOS Electric oldu. Elektrik enerjisinin sürdürülebilir dönüşümüne inovasyon ve üretim gücüyle eşlik eden EKOS Electric, yeni yatırımlarla büyümesini başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. EKOS Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, “Halka arzdan elde edeceğimiz geliri büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Halka arz geliri yatırıma gidecek

Enerji ve elektrik alanında önemli yatırımları bulunan ve Primer GIS (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojisini tasarlayan ve üreten ilk Türk şirketi olan EKOS Electric'in, Balıkesir OSB’de yer alan toplam 46 bin m2’lik üretim tesisi bulunuyor.

Tasarımdan üretime bütünsel çözüm ve hizmetler sunan EKOS Electric, yenilenebilir enerji, pil ile depolama sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimi ve ağ bağlantısı çözümleriyle de enerjinin elektriğe dönüşümüne, sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sağlıyor. Asırlık bir şirket olma hedefleri doğrultusunda bu yıl halka arz olmayı hedeflediklerini açıklayan Tarık Akbaş, “Ülkemizden çıkan global bir marka olmayı önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda; halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurumu’na ve Borsa İstanbul’a başvurularımızı gerçekleştirdik.

Deniz Yatırım liderliğinde borsada satış olarak yapılacak halka arzda şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 60 milyon TL sermaye artırımı ile 220 milyon TL’den 280 milyon TL’ye yükseltilecek. 2021 yılında satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 55’ten, 2022 yılında ise yüzde 120’den fazla artırdık. 2023 yılının ilk yarısında da karlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Yılı hedeflerimiz doğrultusunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.

Halka arzdan elde edeceğimiz geliri büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık çeyrek asırlık bir aile şirketi olduklarını belirten Akbaş, “Kaliteli ve yüksek üretim gücümüzle imal etmeye ve 4 kıtada 34 ülkeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cezayir, Portekiz, Senegal, Hollanda ve Bangladeş’te tesis ve ofislerimiz bulunuyor.

Portekiz’de bu yıl yaklaşık bin metrekarelik üretim tesisimizi devreye aldık. Aynı zamanda enerji otomasyonu olarak tanımladığımız, orta gerilim ve yüksek gerilim trafo merkezlerinin koruma, kumanda ve otomasyon sistemlerinin mühendisliğini de gerçekleştiriyoruz. General Electric’in 23 yıldır Türkiye ve Cezayir’deki tek katma değerli satıcısıyız ve Türkiye’deki ilk şirketlerden biriyiz” dedi.

25 milyon $'lık yeni yatırım planı

Halka arzdan elde edilecek gelirler 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım planladıklarını söyleyen Akbaş, “Balıkesir OSB’de yer alan toplam 46 bin m2’lik üretim tesisimizin hemen yanında trafo fabrikamızın yatırımına başladık. Fabrikamızı 2024'ün ilk çeyreğinde devreye almayı hedefliyoruz. Trafo fabrikamızın içerisinde YG dağıtım transformatörü test laboratuvarını da 2024'ün ilk yarısında devreye almayı planlıyoruz. Laboratuvarımızda rutin ve özel testlerle beraber yüksek gerilim elektrik yalıtım testlerini, izolasyon yağ ve gaz analizlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

“Yüzde 50 faizle yatırım yapmak zor”

Şirket olarak kredibilitelerinin yüksek olduğunu ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, “Yüzde 50 civarında ticari kredi faizi ile yatırım yapmak sanayiciler için çok mümkün görünmüyor. Şu anda ekonomide güvenin yeniden tesis edildiğini görüyoruz. Bu yaşadığımız geçiş sürecinde sabretmek gerekiyor. Sanayiciler için en önemli olan şey önümüzü görebilmektir. Önümüzü görüp planlama yapabildiğimiz sürece bir sorun olmaz ama belirsizlik ortamı olursa bu bizi negatif etkiler” dedi.