Eksim Enerji'de hedef 4 milyon ton karbon salınımını engellemek

İklim değişikliğinin hayatı olumsuz etkilemesinde büyük rolü bulunan fosil yakıtlarının tüketiminin gözle görülür azalması için yeşil enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor.

Şirketin hedefleri hakkında konuşan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Yeryüzünden atmosfere salınan karbon bileşenlerinin sera etkisi oluşturup iklimi değiştirmesi ve asit yağmurlarının oluşmasında fosil kaynakların etkisinin artarak devam ettiğini gösteriyor" dedi.

'Yenilenebilir kaynaklara hız vermek önem taşıyor'

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın yeşil enerjiyle mümkün olduğunu vurgulayan Akbay, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına hız vermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ülkemizde hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle alanlarında enerji üretimi için büyük bir potansiyel söz konusu. Kaynakların çok yakın bir gelecekte tamamen tükenme tehlikesine karşı en ekonomik finansman kaynaklarıyla sosyal ve çevresel katkıyı azami temin eden yenilenebilir enerjinin artması gerekiyor. Bu noktada Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliği yarattığı olumsuz etkinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz.”

Karbon emisyon verilerini değerlendirdi

Başta rüzgar enerjisi santralleri (RES) olmak üzere tüm yenilenebilir enerji iş kollarına, sürdürülebilir proaktif bir yaklaşımla yatırım yaptıklarını belirten Akbay, Eksim Enerji’ye ait santrallerin karbon emisyon verilerini değerlendirdi.

Akbay, şunları kaydetti: “Tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyümüz sayesinde büyük miktarlarda karbon salınımının önüne geçiyoruz. Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hesaplamış olduğu birleşik marj emisyon faktörüne göre Eksim Enerji çatısı altındaki RES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 648,2 kilogram daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde şirketimiz bünyesindeki HES’lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 570,6 kilogram daha az karbondioksit salınımı yapılıyor.”

1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçildi

Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçtiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “2025 yılına kadar ise yıllık 4 milyon ton karbon emisyonunu azaltacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda , yatırımlarımızla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Akbay, her geçen gün artan elektrik talebine hizmet edebilmek için yatırımlara devam edeceklerini de vurgulayarak, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme teşvik mekanizması ile devletimizin yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesinin önünü açtı, bu dönemde kurduğumuz santrallerde artırdığımız birikimimizi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına yatırımla büyütüyoruz, elektrik enerjisini en ekonomik kaynaklardan tüketicimize sunuyoruz. Portföyümüzdeki yeni GES ve RES lisanslarını işletmeye almak için de kolları sıvadık. Toplam 260 MW büyüklüğünde 6 RES lisansı için 350 milyon USD’lik yatırımla yeni projelerimizi devreye alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeşil enerjiye sürdürülebilir yatırımlar

2022 yılında Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü üreten ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde de yüzde 4’lük bir katkı sağlayan Eksim Enerji’nin Türkiye’de toplam kurulu gücü 464 MW olan 8 adet rüzgar enerjisi santrali bulunuyor.

Türkiye'de 1 adet 63 MW, Gürcistan'da 2 adet toplam 99 MW olmak üzere işlettiği 3 santralde ve 162 MW kurulu güçle yenilebilir enerji portföyü yelpazesini güçlendirmeye devam ediyor.

Toplam 626 MW yenilenebilir enerji santrali kurulu güce sahip olan şirket, güneş enerjisi santrali projeleri için de düğmeye bastı. Bu kapsamda Eksim Enerji, rüzgar santrallerinin verimliliğini arttırmak için aynı lisans sahası içinde hibrit projeler dâhil yaklaşık 350 MW Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, 2012 yılından bu yana Ar-Ge faaliyeti olarak biokütleden (odun talaşı, ormansal artıklar, vb.) bio yakıt üretimine yönelik projeler üzerinde de çalışıyor.

Öte yandan şirket, 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubunu ise işletmeye aldı. Eksim Enerji katma değerli yakıt üretimi için teknoloji merkezi destekli çalışmalarını da sürdürüyor.