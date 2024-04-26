Eksun Gıda’nın yatırım ajandasında yeşil enerji ve depolama öne çıkıyor

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, geçtiğimiz yıl üretim süreçlerini dijitalleştirerek otomasyon ve sistem entegrasyonlarını başarıyla tamamladıklarını anımsattı.

Bu yılki yatırım ajandalarını ise yeşil enerji, yeni depo inşaları ve Ar-Ge çalışmalarının şekillendirdiğinin bilgisini veren Demir, “Ar-Ge merkezimizde birçok ürün geliştirdik ve bu alanda hem un kalitesini yükseltecek hem de tüketicilerin farklı talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Lisanslı depoculuk şirketimizle ise lisanslı depoculuğun getirdiği kazanımlarından daha fazla yararlanacağız. Bu yeni adımımız dolayısıyla daha güvenli ve kontrollü bir stoklama yapısına kavuşacağız” açıklamasını yaptı.

96 bin metrekarede üretim

Eksun Gıda olarak Tekirdağ ve Konya’da yaklaşık 96 bin metrekare alana sahip üretim tesislerinde un üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Ahmet Demir, yaklaşık 500 kişilik bir ekiple, yılda 600 bin ton üretim ve 52 bin ton buğday depolama kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

2022 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO ilk 500) listesinde üretimden satışlara göre 255’inci sırada yer aldıklarını da anımsatan Ahmet Demir, şöyle devam etti: “Sinangil markamız ile özel tüketime uygun ürünler de geliştiriyoruz. Bugüne kadar tamamen bitkisel özütleri bir araya getirerek geliştirdiğimiz mor un, baklavalık böreklik-mantılık un, ekmeklik poğaçalık-simitlik un, makarna-pizza hamuru için ideal sarı semolina unu, kek unları ve ekmek karışımları gibi çok sayıda farklı tüketici taleplerine yönelik un çeşidi geliştiriyoruz. ‘Sinangil Gluten YOK’ markamızla ise tüketicilere glütensiz un ve glütensiz atıştırmalıklar sunuyoruz.”

Depolama kapasitesini artırıyor

Eksun Gıda’da 2023 yılında ele alınan projeler hakkında da bilgiler veren Ahmet Demir, söz konusu dönemde Konya fabrikasına 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için anlaşmalar imzalayarak, un depolama kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir kalite anlayışını desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı. Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmalarına da başladıkları bilgisini veren Demir, “Ayrıca sıfır atıkla üretim kapsamımızda da Ar-Ge merkezimizde organik atıkların yem dışında gübre ve diğer alanlarda kullanılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdürdük” ifadesini kullandı.

“Çölyak Vakfı iş birliğine gidip, sosyal faydayı artırdık”

Öte yandan, çölyak hastası tüketicilerin taleplerine cevap verip, Sinangil markamızla 2006 yılında ilk glütensiz paket ununu ürettiklerini anımsatan Ahmet Demir, buradaki sosyal faydanın kapsamını genişlettiklerinin altını çizdi. Demir, “Geçtiğimiz yıl Çölyak Vakfı ile birlikte Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi’ni düzenledik. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz zirvemizi bu yıl da düzenleyerek, glütensiz beslenmeyi tercih edenlere yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye ve çölyak hastalığına olan farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı gıda üretimini desteklemek önceliğimiz”

Eksun Gıda olarak gıda teknolojisindeki yeniliklere öncülük etmek ve sağlıklı gıda üretimini destekleyen sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmenin temel hedefleri arasında yer aldığına işaret eden Ahmet Demir, şöyle devam etti: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ArGe merkezimizi kurmamızın ardından birçok özel ürün ve üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacak ortak projeler geliştirdik. Çalışmalarımız sonucunda geride bıraktığımız 2023 yılında ise dört yeni projeyi daha hayata geçirdik. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizle ekmek üretiminde kullanılan suyun kalitesinin, ekmek yapısı ve lezzeti üzerindeki belirleyici rolünü keşfettik ve atık süt ürünlerinin, sürdürülebilir gıda üretimine katkısını ortaya koyduk.

”Bu yıl da dört projeyi daha hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Ahmet Demir, bu kapsamda; ekmek yapısının zenginleştirilmesi, bitkisel bileşenlerin ekmek formülasyonlarına entegrasyonu ve sıfır atık ilkesine dayalı yenilikçi geliştirmeler üzerinde çalışmak istediklerini dile getirdi. Ayrıca bu süreçteki akademik araştırmalarla bilimsel bilginin sınırlarını zorlamayı ve sektörde yeni standartlar belirlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Demir, “Bu doğrultuda Namık Kemal Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Hedeflerimiz doğrultusunda üniversite-sanayi iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.