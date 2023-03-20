El Clasico’da earthquake.trendyol.com ile afet bölgesine destek

Dünyanın en çok izlenen spor karşılaşmalarından olan ve El Clasico olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında Türkiye ile dayanışma çağrısı yapıldı. Camp Nou’daki skorboard ve saha içi panolarında, Türkiye dışından afet bölgesine bağış yapmak isteyenler için Trendyol tarafından hayata geçirilen earthquake.trendyol.com uygulaması aracılığı ile afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı.

Maçı dünyanın dört bir yanından takip eden 500 milyondan fazla futbolsevere earthquake.trendyol.com uygulaması ile afet bölgesine destek çağrısı yapıldı. Maç sırasında Instagram hesabından da bir story paylaşan Barcelona Futbol Kulübü, skorboarddan yapılan destek çağrısı ile birlikte earthquake.trendyol.com linkini paylaştı.

1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Barcelona futbol takımının yanı sıra kulübün vakfı olan Barça Foundation sosyal medya hesaplarından, kadın futbol takımı ve basketbol takımları da geçtiğimiz hafta oynanan maçları sırasında saha içi panolardan ve sosyal medya hesaplarından earthquake.trendyol.com kanalıyla taraftarlarını Türkiye ile dayanışmaya davet etti.

Yurt dışından afet bölgesine destek vermek isteyenler için Trendyol tarafından hayata geçirilen earthquake.trendyol.com uygulamasını şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti. 70’den fazla ülkeden kullanıcı da earthquake.trendyol.com aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlar aracılığıyla maddi desteklerini ulaştırdılar.

Barcelona Kulübü ve Barça Foundation’ın yanı sıra, NBA takımlarından Brooklyn Nets, ünlü Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Leonie Hanne gibi bir çok dünyaca isim de sosyal medya hesaplarından uygulamayı paylaşarak afet bölgesine destek çağrısı yapmışlardı.