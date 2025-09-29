Electronic Arts kaça satıldı? Electronic Arts'ı kim aldı? Electronic Arts hangi ülkenin? Electronic Arts'ın hangi oyunları var?

Electronic Arts’tan (EA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners’ın yer aldığı yatırım konsorsiyumu ile kesin satın alma anlaşmasına varıldığını ve ödemenin tamamının nakit olacağı belirtildi.

EA yatırımcılarına yüzde 25 prim

Anlaşma kapsamında konsorsiyum, EA’nın tamamını 55 milyar dolar değerleme üzerinden devralacak. PIF’in ise şirketteki mevcut yüzde 9,9 hissesini elinde tutacağı kaydedildi.

Hissedarların hisse başına 210 dolar nakit alacağı belirtilirken, bu rakamın 25 Eylül 2025 kapanış fiyatına göre yüzde 25 prim içerdiği ifade edildi.

Satın almanın 36 milyar doları özsermaye, 20 milyar doları ise borç ile finanse edilecek. EA yönetim kurulunca onaylanan devralma sürecinin, gerekli düzenleyici onayların ardından 2026 yılı başında tamamlanması öngörülüyor.

Tarihin en büyük nakit sponsorlu özel yatırımı

Şirketin açıklamasında, söz konusu işlemin “tarihteki en büyük nakit sponsorlu özel yatırım” olduğu belirtildi.