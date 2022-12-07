Elektra Elektronik, yeni makine yatırımıyla ihracatını artıracak

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranıyla öne çıkan, 2022 yılında döviz bazlı yüzde 35 büyüme sağlayan Elektra Elektronik, Avrupa’da ve Türkiye’de yaşanan resesyona rağmen 2023 yılında yüzde 25 büyüme hedefliyor. Elektra Elektronik Genel Müdürü Armağan Şakar, toplam cirolarının yüzde 45’ini ihracatın oluşturduğunu açıkladı. 2022 yılında Ar-Ge merkezi olduklarını ve cirolarının yüzde 3’ünü bu alandaki çalışmalara ayırdıklarını söyleyen Şakar, 2023 yılında bu kapsamda ürün geliştirmeye ağırlık vereceklerinin altını çizdi. Türkiye’den 6 farklı kıtada 60’ı aşkın ülkeye trafo ve enerji kalitesine yönelik elektronik ürünler ihraç eden Elektra Elektronik, 2022 yılında döviz bazlı yüzde 35 büyüme gösterdi. 43’üncü yılına gireceği 2023’te üretimde kapasite artışı için yeni makine yatırımı yapmayı planlayan şirket, bu sayede hem yurt içinde hem de yurt dışında mevcut pazar payını daha da artırmayı hedefliyor. Şirketin 2022 yılını değerlendiren ve yeni yıl hedeflerini açıklayan Şakar, Avrupa’da ve Türkiye’de yaşanan resesyona rağmen 2023 yılında yüzde 25 büyüme öngördüklerini belirtti.

Avrupa’daki rakipleriyle yarışacak ölçüde pazar payı hedefliyor

Elektra Elektronik olarak 2022 yılında pazar paylarını ve istihdamı artırdıklarını ifade eden Armağan Şakar, 2023 yılı için koydukları yüksek hedefleri yakalamak ve artan pazar payına paralel olarak öngördükleri teslim tarihlerine uymak için makine yatırımı yapma kararı aldıklarını ifade etti. Özellikle Avrupa’daki rakipleriyle yarışacak ölçüde pazar payına sahip olmak istediklerini dile getiren Şakar, pandemi ve sonrasında Çin’in yaşadığı tedarik sorunlarının halen devam ettiğini, bu nedenle Çin’den ürün alan birçok Avrupa firmasının yeni tedarikçi arayışını sürdürdüğünü belirtti. Bu durumun kendileri için bir fırsata dönüştüğüne dikkat çeken Şakar, “Yıllardır görüştüğümüz birçok firmanın tedarikçisi olduk. 2022 yılında yurt dışında katıldığımız fuarlarla tohumlarını attığımız bu sürecin 2023’te de meyvelerini vereceğini düşünüyoruz” dedi.

İnovatif ürünler geliştirmeye ağırlık verilecek

2022 yılında Ar-Ge merkezi olduklarını ve cirolarının yüzde 3’ünü bu alandaki çalışmalara ayırdıklarını söyleyen Armağan Şakar, 2023 yılında bu doğrultuda inovatif ürünler geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti. Şakar, bu sene Türkiye içinde yeni bölge temsilcileri atayarak farklı bölgelerde daha aktif rol oynamaya başladıklarının altını çizdi. Ar-Ge merkezi olmalarıyla birlikte Ar-Ge ekibinin sayısını da artırdıklarını aktaran Şakar, 2023’te bu kapsamda ihtiyaca yönelik kalifiye çalışan sayılarını da artırmayı planladıklarını ifade etti. Toplam cirolarının yüzde 45’ini ihracatın oluşturduğunu ve 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla Güney Amerika cirosunda önemli bir artış yaşadıklarını bildiren Şakar; yaptıkları pazar araştırmaları ve müşteri ziyaretleriyle yeni numune çalışmaları alma imkanı yakaladıklarını, numune onaylarını aldıkları firmaların stok siparişlerini verdiklerini, bu sayede Güney Amerika’nın ihracat cirosunun toplam ihracat rakamının yüzde 10’unu karşıladığını dile getirdi. Toplamda altı Güney Amerika ülkesinin portföylerine girdiğini belirtti.