Elektraweb CEO’su Kemal Oral: Yazılım ihracatında 35 ülkeye ulaştık
Turizm ve sağlık alanında yazılım geliştiren Elektraweb, 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Elektraweb’in CEO’su Kemal Oral, 2025 yılı sonuna kadar 5500 otele ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Elektraweb, yapay zekâyı yalnızca operasyonel süreçlerde değil, itibar yönetimi gibi stratejik alanlarda da kullanıyor” diye konuştu.
Sevilay ÇOBAN
Yazılım sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Talya Bilişim, turizm ve sağlığa odaklanan yeni bir şirket kurdu. Elektraweb adıyla hizmet veren şirket, bu sektörlere yönelik kapsamlı çözümlerle, kullanıcıların finansal, operasyonel ve idari süreçlerini dijital ortama taşıyor.
Otel, restoran, kulüp gibi işletmelere uçtan uca dijital altyapı sağlayan Elektraweb’in CEO’su Kemal Oral ile turizm sektörünün gelişimi, dijital dünyaya entegrasyonu, yerli ve yabancı turistlerin tatil alışkanlıkları, yurt dışı hizmet ve teknoloji ihracatı gibi konuları konuştuk. Oral, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarının da çözümlerinden faydalandığını söyledi.
Hedef 5.500 otele girmek
“Elektraweb markamızla yazılım ihracatında önemli bir ivme yakaladık. Şu anda sistemimiz 35 ülkede kullanılıyor” diyen Oral, özellikle Azerbaycan’da distribütörlük modelini başarıyla uyguladıklarını ve Gürcistan, Yunanistan, Rusya gibi pazarlara yayıldıklarını söyledi.
Oral, “İspanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, Mısır, Almanya, Amerika, Tunus, Fas, Malta, Tayland, Vietnam yazılım ihracatı yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan’da toplam 115 tesiste kullanılıyoruz. 2025 için Almanya, Afrika ve Balkan ülkeleri öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 2025 yılı sonuna kadar Elektraweb sistemimizi 5 bin 500 otele ulaştırmayı hedefliyoruz. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da büyümeyi, Afrika ve Balkan ülkelerinde etkin distribütörlük yapıları kurarak yaygınlaşmayı planlıyoruz.
Uzun vadede Türk mühendisliğine dayalı, sürdürülebilir ve yapay zekâ temelli otel yazılımlarını globalde tercih edilen bir standart haline getirmek istiyoruz. Her ülkenin mevzuat ve sektörel ihtiyaçlarına uygun lokalizasyon stratejisiyle Türk mühendisliğini küresel otelcilik sektörüne entegre etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Kişiselleştirilmiş hizmet üretimi sağlıyor
Elektraweb’i teknik olarak tanımlayan Oral, şunları söyledi: “Yapay zekâ teknolojileri sayesinde hem operasyonel verimlilik hem de misafir memnuniyetini zirveye taşıyan bir yapıya sahip artık. Yapay zekâ destekli CRM uygulamalarımızla misafirler otele giriş yaptıklarında geçmişteki tercihlerine göre hazırlanmış bir ortamla karşılaşıyorlar. Örneğin, yemek tercihlerinden günlük gezi önerilerine kadar birçok hizmet, kişisel verilere dayalı olarak sunuluyor. Yine yapay zekâ destekli rezervasyon asistanları günün her saati ve her dilde, web sitesinde, mobil uygulamada ve whatsapp’da otel ile ilgili müsaitlik bilgisi veriyor, soruları yanıtlıyor, fiyat teklifi iletiyor ve rezervasyon alıp tahsilatı gerçekleştirebiliyor.”
Yüz tanıma teknolojisine sahip yapay zekâlı sistemlerin yakında otellerde de kullanımının önünün açılabileceğini kaydeden Oral, şöyle konuştu: “Elektraweb, yapay zekâyı yalnızca operasyonel süreçlerde değil, itibar yönetimi gibi stratejik alanlarda da kullanıyor. Yapay zekâ, sosyal medya ve yorum platformlarını sürekli tarayarak otel yöneticilerine anlık analizler sunuyor. Bu, otellerin itibarlarını proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Veri analizi uygulamalarıyla misafirlerin duygusal tepkileri ve tercihleri, yapay zekâ ile analiz edilerek daha doğru hizmet sunulması sağlanıyor.
Yeni uygulamaya koyduğumuz ‘Akıllı Dijital Menü’müzün ise en çarpıcı özelliğinden biri yapay zekâ destekli satış önerileri sunması. Müşterinin seçtiği yemeğe uygun yan ürün, içecek veya tatlılar önererek satışları artırıyor ve misafire özel, şık bir deneyim sunulmasını sağlıyor.”
Son dakikacı yerli turiste özel panel
Yerli turist ile yabancı turistin rezervasyon alışkanlıklarında hem zamansal hem şekilsel farklılıklar olduğuna değinen Oral, “Yabancı turistler, rezervasyonlarını aylar öncesinden online platformlar ya da tur operatörleri aracılığıyla yapıyor. Yerli turist ise son dakika rezervasyonları yapma eğiliminde ve genellikle telefonu veya sosyal medyayı rezervasyon için daha fazla kullanıyor. Yerli turiste de hitap eden otellerin çağrı merkezleri ile yapay zekâ destekli WhatsApp, sosyal medya ve web sitesi chat sistemlerini tek bir panelden yönetebilmeleri bu nedenle çok önemli” dedi.
Yerlinin beklentisi yabancıdan fazla
Oral, harcama alışkanlıkları arasındaki farkın otelden beklentilerini ve hizmet algılarını da etkilediğine işaret ederek, “Yerli turist ‘her şey dâhil’ sistemine alışkın ve bu sistemdeki kaliteyi fiyatla doğrudan ilişkilendiriyor. Beklentiler bazen yabancı turiste kıyasla daha yüksek olabiliyor. Aslında yabancı turisti de kendi içinde sınıflandırmak yanlış olmaz. Türkiye’yi ‘farklı ve egzotik bir destinasyon’ olarak gören yabancı turist grubu ile her şey dahil sistemi tercih eden grup arasında da farklılıklar mevcut. Bu farklılık, otel içi hizmetten, ülkenin turizm politikasına kadar uzanan ve uçtan uca planlanması gereken bir stratejinin önünü açıyor bizce. Kültür, gastronomi ve deneyim odaklı turizm anlayışına daha fazla önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.
3 bine de var 300 bine de
Hizmet yelpazesindeki farklılığın fiyat aralıklarına da yansıdığını dile getiren Oral, “Apart oteller, pansiyonlar, kamp alanları gibi tesisleri genelde yerli turist tercih ediyor. Gecelik kişi başı 1000-3 bin TL aralığında. Hem yerli hem yabancıya hitap eden orta segmentte ise fiyatlar değişiklik gösteriyor. Körfez ülkeleri, Avrupa ve ABD'der gelen turistlerin tercih ettiği üst segment tesislerde (lüks resort oteller, yat turizmi vb.) kişiselleştirilmiş hizmet, gizlilik, fine dining restoranlar, SPA hizmetleri ve özel aktiviteler için gecelik kişi başı 300 bin TL’ye ulaşan fiyatlar mevcut” ifadelerini kullandı.