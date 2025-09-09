Elektraweb CEO’su Kemal Oral: Yazılım ihracatında 35 ülkeye ulaştık

Sevilay ÇOBAN

Yazılım sektöründe 30 yı­lı aşkın süredir faaliyet gösteren Talya Bilişim, turizm ve sağlığa odaklanan ye­ni bir şirket kurdu. Elektraweb adıyla hizmet veren şirket, bu sektörlere yönelik kapsamlı çö­zümlerle, kullanıcıların finan­sal, operasyonel ve idari süreç­lerini dijital ortama taşıyor.

Otel, restoran, kulüp gibi işlet­melere uçtan uca dijital altyapı sağlayan Elektraweb’in CEO’su Kemal Oral ile turizm sektörü­nün gelişimi, dijital dünyaya en­tegrasyonu, yerli ve yabancı tu­ristlerin tatil alışkanlıkları, yurt dışı hizmet ve teknoloji ihraca­tı gibi konuları konuştuk. Oral, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği rö­portajda Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarının da çözüm­lerinden faydalandığını söyledi.

Hedef 5.500 otele girmek

“Elektraweb markamızla ya­zılım ihracatında önemli bir ivme yakaladık. Şu anda siste­mimiz 35 ülkede kullanılıyor” diyen Oral, özellikle Azerbay­can’da distribütörlük modeli­ni başarıyla uyguladıklarını ve Gürcistan, Yunanistan, Rus­ya gibi pazarlara yayıldıkları­nı söyledi.

Oral, “İspanya, İn­giltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, Mısır, Alman­ya, Amerika, Tunus, Fas, Malta, Tayland, Vietnam yazılım ih­racatı yaptığımız ülkeler ara­sında yer alıyor. Azerbaycan’da toplam 115 tesiste kullanılıyo­ruz. 2025 için Almanya, Afri­ka ve Balkan ülkeleri öncelik­li hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 2025 yılı sonuna ka­dar Elektraweb sistemimizi 5 bin 500 otele ulaştırmayı he­defliyoruz. Almanya başta ol­mak üzere Avrupa’da büyüme­yi, Afrika ve Balkan ülkelerin­de etkin distribütörlük yapıları kurarak yaygınlaşmayı planlı­yoruz.

Uzun vadede Türk mü­hendisliğine dayalı, sürdürüle­bilir ve yapay zekâ temelli otel yazılımlarını globalde tercih edilen bir standart haline ge­tirmek istiyoruz. Her ülkenin mevzuat ve sektörel ihtiyaçla­rına uygun lokalizasyon strate­jisiyle Türk mühendisliğini kü­resel otelcilik sektörüne enteg­re etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kişiselleştirilmiş hizmet üretimi sağlıyor

Elektraweb’i teknik olarak tanımlayan Oral, şunları söy­ledi: “Yapay zekâ teknolojileri sayesinde hem operasyonel ve­rimlilik hem de misafir mem­nuniyetini zirveye taşıyan bir yapıya sahip artık. Yapay zekâ destekli CRM uygulamaları­mızla misafirler otele giriş yap­tıklarında geçmişteki tercih­lerine göre hazırlanmış bir or­tamla karşılaşıyorlar. Örneğin, yemek tercihlerinden günlük gezi önerilerine kadar birçok hizmet, kişisel verilere daya­lı olarak sunuluyor. Yine yapay zekâ destekli rezervasyon asis­tanları günün her saati ve her dilde, web sitesinde, mobil uy­gulamada ve whatsapp’da otel ile ilgili müsaitlik bilgisi veri­yor, soruları yanıtlıyor, fiyat teklifi iletiyor ve rezervasyon alıp tahsilatı gerçekleştirebili­yor.”

Yüz tanıma teknolojisine sahip yapay zekâlı sistemle­rin yakında otellerde de kul­lanımının önünün açılabile­ceğini kaydeden Oral, şöyle konuştu: “Elektraweb, yapay zekâyı yalnızca operasyonel süreçlerde değil, itibar yöne­timi gibi stratejik alanlarda da kullanıyor. Yapay zekâ, sosyal medya ve yorum platformları­nı sürekli tarayarak otel yöne­ticilerine anlık analizler sunu­yor. Bu, otellerin itibarlarını proaktif bir şekilde yönetme­lerine yardımcı oluyor. Veri analizi uygulamalarıyla misa­firlerin duygusal tepkileri ve tercihleri, yapay zekâ ile ana­liz edilerek daha doğru hizmet sunulması sağlanıyor.

Yeni uygulamaya koyduğu­muz ‘Akıllı Dijital Menü’mü­zün ise en çarpıcı özelliğinden biri yapay zekâ destekli satış önerileri sunması. Müşteri­nin seçtiği yemeğe uygun yan ürün, içecek veya tatlılar öne­rerek satışları artırıyor ve mi­safire özel, şık bir deneyim su­nulmasını sağlıyor.”

Son dakikacı yerli turiste özel panel

Yerli turist ile yabancı turis­tin rezervasyon alışkanlıkla­rında hem zamansal hem şe­kilsel farklılıklar olduğuna de­ğinen Oral, “Yabancı turistler, rezervasyonlarını aylar önce­sinden online platformlar ya da tur operatörleri aracılığıyla ya­pıyor. Yerli turist ise son daki­ka rezervasyonları yapma eği­liminde ve genellikle telefonu veya sosyal medyayı rezervas­yon için daha fazla kullanıyor. Yerli turiste de hitap eden otel­lerin çağrı merkezleri ile yapay zekâ destekli WhatsApp, sos­yal medya ve web sitesi chat sis­temlerini tek bir panelden yö­netebilmeleri bu nedenle çok önemli” dedi.

Yerlinin beklentisi yabancıdan fazla

Oral, harcama alışkanlıkları arasındaki farkın otelden beklentilerini ve hizmet algılarını da etkilediğine işaret ederek, “Yerli turist ‘her şey dâhil’ sistemine alışkın ve bu sistemdeki kaliteyi fiyatla doğrudan ilişkilendiriyor. Beklentiler bazen yabancı turiste kıyasla daha yüksek olabiliyor. Aslında yabancı turisti de kendi içinde sınıflandırmak yanlış olmaz. Türkiye’yi ‘farklı ve egzotik bir destinasyon’ olarak gören yabancı turist grubu ile her şey dahil sistemi tercih eden grup arasında da farklılıklar mevcut. Bu farklılık, otel içi hizmetten, ülkenin turizm politikasına kadar uzanan ve uçtan uca planlanması gereken bir stratejinin önünü açıyor bizce. Kültür, gastronomi ve deneyim odaklı turizm anlayışına daha fazla önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

3 bine de var 300 bine de

Hizmet yelpazesindeki farklılığın fiyat aralıklarına da yansıdığını dile getiren Oral, “Apart oteller, pansiyonlar, kamp alanları gibi tesisleri genelde yerli turist tercih ediyor. Gecelik kişi başı 1000-3 bin TL aralığında. Hem yerli hem yabancıya hitap eden orta segmentte ise fiyatlar değişiklik gösteriyor. Körfez ülkeleri, Avrupa ve ABD'der gelen turistlerin tercih ettiği üst segment tesislerde (lüks resort oteller, yat turizmi vb.) kişiselleştirilmiş hizmet, gizlilik, fine dining restoranlar, SPA hizmetleri ve özel aktiviteler için gecelik kişi başı 300 bin TL’ye ulaşan fiyatlar mevcut” ifadelerini kullandı.