Elektrik ve internet hizmetleri aynı noktada buluştu

02 Şubat 2018

CK Boğaziçi Elektrik ile Türk Telekom, ortak bir adım attı. CK Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa Yakası’nda NKolay ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 300’e yaklaşan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk Telekom internet ürünleri ile de müşterilerine hizmet verecek.

CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom tarafından 31 Ocak 2018’de lansmanı yapılan ve iki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında; tüketiciler MİM’lerden elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internet ürünlerine de ulaşabilecek. Bir süre sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, serbest tüketici kapsamına giren, yani ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketen abonelere ortak kampanya ile özel ürünler ve paketler de sunacak. Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü hizmeti MİM’lerden alırken abonelik, fatura ödeme, kampanyalardan yararlanma gibi hizmetlere de aynı noktadan ulaşacak.