Elektrikli şarj istasyonu projesi Q Charge 37,5 milyon TL fon talebiyle yatırım turuna çıktı

Şirketleri arasında BinBin markası da yer alan 1000 Yatırımlar Holding bünyesindeki Meta Mobilite Enerji’nin ilk projesi elektrikli şarj istasyonu Q Charge, kitle fonlama platformu fonbulucu’da yatırım turunu başlattı.

Ağustos 2022’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan Şarj Ağı İşletmeci lisansı alarak ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermeye hak kazanan ve başlangıç operasyonları sonucunda iki ay içerisinde 2,9 milyon TL'lik 20 adet cihaz satışı ve kurulumu gerçekleştiren Q Charge, yatırım turunda şirket paylarının %7’sinin arzıyla 37,5 milyon TL fon talep ediyor.

Yatırım turunun başlama tarihi olan 27 Şubat Pazartesi saat 10.00 itibari ile ilk 10 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %7 fazladan pay vereceğini duyuran Q Charge, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ülke genelindeki 19 şehirde toplamda 73 adet elektrikli şarj ünitesi için teşvike ve 10,3 milyon TL desteğe hak kazanmış durumda.

En az 5 milyon TL sermayeye, 50 şarj ünitesine ve markalarına ait sistem yönetim yazılımı ve mobil uygulamaya sahip olma kriterlerini sağlayarak, ülkemizde halihazırda bu lisansı alan 90’nın üzerinde şirket bulunmakla birlikte, devlet teşviki alan yalnızca 18 firma var.

Girişim şirketi, teşvik bölgelerindeki ünitelerin hazır hale gelmesiyle İstanbul’un Batı ve Orta Karadeniz’e uzanan karayolu koridorunun mobilite ağına dahil olmasını sağlayacak. 2023’ün ilk yarısında en az 150 şarj ünitesi kurulumu ve 150 şarj ünitesi satışı yapacağını öngören Q Charge, 2023 yılının 3. çeyreğinde 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin almayı hedeflediği yatırım tutarı sonucunda 15 milyon dolarlık bütçeyi Meta Mobilite Enerji’ye ek yatırım olarak aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca 1000 Yatırımlar Holding'in Borsa İstanbul'da halka arz olması durumunda elde edilecek fonun önemli bir tutarının yine şirkete aktarılması planlanıyor. Q Charge, globale yapacağı yatırımları ve elde edeceği gelirleri yıllar içerisinde artırarak 2025 yılı sonunda döviz bazlı bilançosunda %50 global, %50 yerel oranına gelmek noktasında da kararlı.