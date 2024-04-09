Elie Saab ve Tor Holding’ten gayrimenkulde işbirliği

Yapılan açıklamada iki gayrimenkul projesinden birinin İstanbul’un merkezinde diğerinin ise yeşil ve mavinin birleştiği sakinlik ve huzur dolu bir lokasyonda yer alacağı belirtildi.

Tor Holding ile yapılan işbirliğinin markanın stratejik gelişim planının önemli bir parçası olduğuna değinen Elie Saab CEO'su Elie Saab Jr., "Geçtiğimiz dört yıl boyunca, markamızı lüks gayrimenkule genişletmek için cesur bir yolculuğa çıktık ve İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Brezilya gibi dünyadaki önemli cazibe merkezlerinde başarılı projelere imza attık. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği lüks ve zarafeti simgeleştirme misyonumuzla uyum içerisinde” ifadelerini kullandı.

Elie Saab gibi dünya çapında bir marka ile işbirliği yapmanın önemine değinen Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun ise "Bu proje, hem Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için artan cazibesini yansıtıyor hem de uluslararası alanda prestijini artıran bir adım olarak öne çıkıyor.

Elie Saab gibi dünya çapında tanınmış bir markayla iş birliği yapmak, sektördeki yenilikçiliğimizi ve seçkin yaşam alanları geliştirme vizyonumuzu pekiştirirken, aynı zamanda Türkiye'nin global iş ve yatırım haritasındaki konumunu güçlendiriyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Türkiye’deki lansmanın Mayıs 2024’te gerçekleştirileceği ifade edildi.