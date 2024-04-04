ELTAŞ, kapasitesinin kayda değer kısmını yenilenebilir enerjiye ayırdı

Güç transformatörlerinin üretimini yapan Eltaş Transformatör Sanayi, 420 kV üst gerilimine haiz 250 MVA güce kadar yüksek gerilim güç transformatörleri, yağlı tip dağıtım ve orta güç transformatörlerini, 36 kV üst gerilimde 25 MVA güce kadar dökme reçineli kuru tip transformatörleri, reaktör (konvertör) ve özel transformatörlerin imalatını yapıyor.

2023 yılında toplamda 10 bin MVA güçte transformatör üretimi gerçekleştirdikleri bilgisini veren Eltaş CEO’su Bilge Güre, 2024 yılında hedeflerinin sanayi 4.0 çalışmalarını hızlandırarak, dijitalleşmeyi tamamlamak ve kapasite arttırma çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması ile 14 bin MVA’ya çıkmak olduğunu dile getirdi. Ciro bazında da 200 milyon doları aşacaklarını tahmin ettiklerini söyleyen Güre, “Bu yıl üretimin yüzde 85’ini ihracata kanalize ediyoruz. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları arttıkça iç pazara vereceğimiz ağırlık da artacak” dedi.

“Karbon sıfır hedeflerine uygun imalat yapıyoruz”

Transformatörlerin yenilenebilir enerji sektörünün olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Bilge Güre, Eltaş’ın sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etme amacı taşıdığını, bu sebeple kapasitesinin neredeyse tamamını yenilenebilir enerjinin iletimi ve dağıtımı için transformatör üretmeye kullandığını ifade etti.

Bu tip transformatörlerin yenilenebilir enerji yatırımcısının talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlandığını söyleyen Güre, yenilenebilir enerji sektör ihtiyaçlarına uygun olarak transformatörlerin kapasitesinin yüksek, optimum boyutlarda, izolasyon ömrü yükseltilmiş, yangın riski düşük, ani yüklemelere izin verecek şekilde tasarlandığını anlattı. Yeni nesil transformatörlerinin düşük kayıplı, istendiğinde bitkisel yağlı ve yüksek verimli ürünler olduğunu kaydeden Güre, “Böylece karbon sıfır hedeflerine de katkı sağlayarak sürdürülebilir bir yeşil dünyaya uyumlu ürünler üretiyoruz” dedi.

Akıllı fabrika bu yılın sonunda üretime geçecek”

Eltaş’ın İzmir’de Aliağa OSB’de, 85 bin metrekarelik bir alanda, modern teknolojiye sahip tesislerinde üretim yaptığını anlatan Bilge Güre, yeni bir yatırımın daha bitmek üzere olduğunu açıkladı. Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde, tesislerine oldukça yakın 20 bin metrekarelik bir alanda Kazan İmalatı Fabrikası yatırımının başladıklarını söyleyen Güre, “Bu fabrikamız dijital (akıllı) fabrika olarak tasarlandı. Bu yılın sonunda üretime geçecek” dedi. Başta Hollanda, Almanya, ABD, İspanya ve İngiltere olmak üzere 100 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Bilge Güre, özellikle son 5 yılda yenilenebilir enerji alanı için ürettikleri transformatörlerin sayısının 5 bini aştığını kaydetti.

Avustralya’dan Şili’ye, Houston’dan Curaçao’ya kadar özellikle GES yatırımcılarının tercih ettiği bir marka olduklarını belirten Güre, “Başlıca müşterilerimiz SMA, Power Electronics, Berkshire gibi yatırımcı firmalardır. Bizim üretim üssümüz Türkiye. Avrupa ve Amerika projelerini yakından takip etmek ve saha servis taleplerine hızlı ve zamanında cevap verebilmek için Amerika’da ve Hollanda’da şirketlerimiz bulunuyor. Geçen yıl 100 milyon dolardan fazla ihracat yaptık” ifadelerini kullandı.

“Transformatör yatırımları artarak devam edecek”

Dünyada artan enerji ihtiyacını temiz bir şekilde karşılamak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğine işaret eden Bilge Güre, yenilenebilir enerjinin de bu kaynaklardan biri olduğuna değindi. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr temelli enerji üretimi açısından oldukça zengin bir ülke olduğunu söyleyen Güre, birkaç yıldır özellikle Amerika, İspanya ve Almanya’nın yenilenebilir enerji yatırımcılarının güneş çiftliklerine, rüzgâr santrallerine ve enerji depolama çözümlerine ciddi yatırımlar yaptığını anlattı.

Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanmasını beklediklerini ifade eden Güre, “Transformatör bu yatırımın en kritik ürünüdür. Önümüzdeki 3-5 sene boyunca transformatör dünya arzının talebi karşılayamayacağı tahmin ediliyor. Bizler de dahil olmak üzere kapasite artışı yatırımları artarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.