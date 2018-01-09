Emlak Konut 1.8 milyar lira kâr hedefliyor

09 Ocak 2018

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2017 yılı performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2018 hedeflerini paylaştı.

Emlak Konut GYO'nun, 2017'de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiğini kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

"2017'de 1,27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir değer oluşturduk. 2017 yılı içerisinde teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı yüzde 95'i bulmuş durumda. 2018 yılında ise teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden yüzde 74 oranını yakalamış durumda"

Kurum, bugün itibarıyla Emlak Konut GYO'nun toplam varlıklarının yaklaşık 20 milyar TL'ye yükseldiğini kaydetti.

2,1 milyar TL değerinde arsa ihale edilecek

Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyü içerisinden, İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkati çeken arsaları ihale etmeyi planladıklarını vurgulayan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede 2018 için 7,2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830-850 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar TL net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz"

Yabancıya 415 milyon liralık konut satıldı

Kurum, şirket tarafından geliştirilen projelerde, 2017'de, 6 bin 714 adet bağımsız bölümün satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiğini belirterek, bu satışların toplamda KDV hariç 415,1 milyon lira değerindeki 472 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA