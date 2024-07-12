'En iyi 250 Fintech Şirketi' listesindeki tek Türk marka: Papara

Başarılarıyla dikkat çeken 250 fintech şirketi, 'Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri 2024' (The World’s Top Fintech Companies 2024) raporuyla açıkladı. Adı geçen listede Türkiye'yi temsil eden tek şirket ise Papara oldu.

Sekiz farklı kategorideki finansal teknoloji şirketlerini kapsayan raporda, fiziksel şubeleri olmayan ve yalnızca dijital olarak faaliyet gösteren finansal kuruluşları ifade eden neobank kategorisi de yer aldı. Mart -Mayıs 2024 arasında 2 binden fazla şirket üzerine derinlemesine araştırma yapıldıktan sonra oluşturulan raporda Papara, 'Dünyanın En İyi 35 Neobank’ından Biri' seçildi.

Raporda yer alan Statista verilerine göre, 2014 yılından bu yana 460'tan fazla yeni neobank piyasaya sürüldü. Raporda yer alan 35 neobank arasında Amerika, Almanya, İngiltere, Polonya, Kanada, Brezilya, Danimarka ve Kuzey Kore’den pek çok şirket yer aldı. Papara 2023'te de aynı başarıyı göstererek, Türkiye'yi adı geçen listede temsil eden tek Türk şirket olmuştu.