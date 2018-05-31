En iyi asansör montajı ödülü Schindler'e

31 Mayıs 2018

Dünyanın en önemli asansör ve yürüyen merdiven tedarikçilerinden biri olan Schindler Group, Türkiye’de Ağaoğlu My Newwork projesinin yüklenici firması olarak Yılın En İyi Asansör Montajı Ödülünü kazandı. Schindler Türkeli bu ödülü uluslararası alanda asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen Liftinstituut Solutions tarafından düzenlenen “Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması”nda almaya hak kazandı.

Ödülü geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle Ağaoğlu Mekanik İşler Grup Müdürü Tevfik Ay ile birlikte teslim alan Schindler Türkeli Asansör Genel Müdürü Zafer Kabadayı, insana, teknolojiye ve çevreye yatırım; inovasyon ve estetiğin bir arada sergilenmesi; geleceğin konforunu bugünden sunmak gibi kavramları ilke edindiklerini hatırlattı. Kabadayı, Kalite Liderliği ve Teknoloji Liderliği ile Sektör Liderliği konularında bu tür önemli ödüllerin güçlerine güç kattığını söyledi. Bir İsviçre firması olarak Kalite ve Güvenlik konularının temel değerleri arasında yer aldığını ileten Kabadayı, sundukları yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerine de değer katmayı amaçladıkları belirtti.

Montaj kalitesinin müşteri tarafından algılanan en önemli özelliklerinden biri olan seyir konforu alanında beklentilerden 3 katı kadar daha iyi bir sonuca varmaktan dolayı gururlu olduklarını işaret eden Kabadayı, “Yolcularımız asansörlerimizde en iyi seyir deneyimini tecrübe edecekler. Montaj konusunda yaptığımız yatırımların sonucu olan bu başarının ödüllendirilmesi bizi daha da yüreklendirdi” dedi.

Çok keyifli bir işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Ağaoğlu My Newwork projesiyle ödüle ulaşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kabadayı, kullanıcılara akıllı diiital çözümler sunacak ve Sayfa İçeriği nesnelerin interneti konusunda önemli ilerlemeler sağlayacak yeni atılımlar ve yeni işbirlikleri içinde oldukları bilgisini de verdi. Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin interneti olan Schindler Ahead ile gerçek zamanlı olarak gerekli bilgilerin paylaşıldığı ve ilgili tüm tarafların birbirine bağlı olduğu bir platform kurduklarını, ekipmanı, müşterileri ve yolcuları Schindler’in İletişim Merkezleri ve teknisyenleri ile bağladıklarını belirten Kabadayı bu platformun endüstride ilklerden olduğunu ifade etti.